Вооруженные силы дают мощный отпор российским захватчикам. О ситуации на фронте, атаках на Украину, новости на международной политической арене – читайте в материале 24 Канала.

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06:28, 29 августа

В Черкасской области также прозвучали взрывы. Существовала угроза атаки "Шахедами".

06:24, 29 августа

Всю ночь Украину атаковали "Шахеды"

Всю ночь Украину атаковали российские "Шахеды". В частности, сейчас тревога продолжается еще на Киевщине.

Есть информация от Киевской МВА о падении обломков в Голосеевском районе: они упали на детскую площадку и дом. О пострадавших пока информации нет.

06:23, 29 августа

На Харьковщине раздавались взрывы

Ночью на Харьковщине прогремела серия взрывов. Вероятно, они связаны с движением "Шахедов".

Также из информации местных мониторинговых сообществ известно, что Харьковскую область враг обстреливал из РСЗО.

06:19, 29 августа

Ночью на Киевщине ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света ввели на Киевщине, Днепропетровщине и Одесской области.

По команде Укрэнерго вводим экстренные отключения. Во время экстренных отключений свет выключается не по графику, а там, где это необходимо, и на столько времени, сколько нужно для стабилизации энергосистемы. К сожалению, в таких случаях невозможно предусмотреть время восстановления света,
– заявили Киевские электросети.