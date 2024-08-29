06:19, 29 августа

Экстренные отключения света ввели на Киевщине, Днепропетровщине и Одесской области.

По команде Укрэнерго вводим экстренные отключения. Во время экстренных отключений свет выключается не по графику, а там, где это необходимо, и на столько времени, сколько нужно для стабилизации энергосистемы. К сожалению, в таких случаях невозможно предусмотреть время восстановления света,

– заявили Киевские электросети.