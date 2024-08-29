Вооруженные силы дают мощный отпор российским захватчикам. О ситуации на фронте, атаках на Украину, новости на международной политической арене – читайте в материале 24 Канала.
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В Черкасской области также прозвучали взрывы. Существовала угроза атаки "Шахедами".
Всю ночь Украину атаковали "Шахеды"
Всю ночь Украину атаковали российские "Шахеды". В частности, сейчас тревога продолжается еще на Киевщине.
Есть информация от Киевской МВА о падении обломков в Голосеевском районе: они упали на детскую площадку и дом. О пострадавших пока информации нет.
На Харьковщине раздавались взрывы
Ночью на Харьковщине прогремела серия взрывов. Вероятно, они связаны с движением "Шахедов".
Также из информации местных мониторинговых сообществ известно, что Харьковскую область враг обстреливал из РСЗО.
Ночью на Киевщине ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света ввели на Киевщине, Днепропетровщине и Одесской области.
По команде Укрэнерго вводим экстренные отключения. Во время экстренных отключений свет выключается не по графику, а там, где это необходимо, и на столько времени, сколько нужно для стабилизации энергосистемы. К сожалению, в таких случаях невозможно предусмотреть время восстановления света,
– заявили Киевские электросети.