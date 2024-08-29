Збройні сили дають потужну відсіч російським загарбникам. Про ситуацію на фронті, атаки на Україну, новини на міжнародній політичній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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У Черкаській області також пролунали вибухи. Існувала загроза атаки "Шахедами".
Цілу ніч Україну атакували "Шахеди"
Цілу ніч Україну атакували російські "Шахеди". Зокрема, наразі тривога триває ще на Київщині.
Є інформація від Київської МВА про падіння уламків у Голосіївському районі: вони впали на дитячий майданчик і будинок. Про постраждалих наразі інформації немає.
На Харківщині лунали вибухи
Вночі на Харківщині пролунала серія вибухів. Ймовірно, вони пов'язані із рухом "Шахедів".
Також з інформації місцевих моніторингових спільнот відомо, що Харківську область ворог обстрілював із РСЗВ.
Вночі на Київщині ввели екстрені відключення світла
Екстрені відключення світла ввели на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.
За командою Укренерго вводимо екстрені відключення. Під час екстрених відключень світло вимикається не за графіком, а там, де це необхідно, і на стільки часу, скільки потрібно для стабілізації енергосистеми. На жаль, у таких випадках неможливо передбачити час відновлення світла,
– заявили Київські електромережі.