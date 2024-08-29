06:19, 29 серпня

Екстрені відключення світла ввели на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.

За командою Укренерго вводимо екстрені відключення. Під час екстрених відключень світло вимикається не за графіком, а там, де це необхідно, і на стільки часу, скільки потрібно для стабілізації енергосистеми. На жаль, у таких випадках неможливо передбачити час відновлення світла,

– заявили Київські електромережі.