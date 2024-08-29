Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що ракета-дрон нищитиме військові літаки та резервуари з нафтопродукцією. Завдяки високій швидкості росіяни не матимуть час для реагування.

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По яких цілях нищівно битиме ракета-дрон "Паляниця"

Військово-політичний оглядач розповів, що ракета-дрон призначення для завдавання ударів по авіації Росії на російських аеродромах. "Паляниця" має 20 кілограмів бойової частини, чого буде достатньо, щоб нанести пошкодження, несумісні з відновленням при прямому влучанні. Навіть, якщо влучання буде десь поблизу, пошкодження фюзеляжу літака не уникнути.

Ракета-дрон має турбореактивні двигуни, за допомогою яких є можливість швидко підлітати до самого аеродрому. Коли росіяни раніше фіксували українські дрони-камікадзе і не могли їх збити, вони перебазовували літаки на іншу локацію. Тепер ж на реакцію реагування у них буде набагато менше часу

– зазначив Коваленко.

Однак на аеродромах нова зброя може не зупинятись. Бойової частини, за словами військово-політичного огляду, буде достатньо, щоб пробити середньостатистичний резервуар з нафтопродукцією. Їх росіяни зараз намагаються захистити сітками, накривають зверху, але це не допоможе.