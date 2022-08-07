Театр для простаков

Поэтому перед визитом Нэнси Пелоси на Тайвань просто высказался, что ничего серьезного там не приключится. А будет нечто вроде американского реслинга, который есть театр для простаков.

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А все потому, что и Китай, и США способны мыслить и действовать стратегически, а не с бодуна, как недоимперия рф.

Значительно больше, чем далекий Тайвань, меня волнует происходящее в Песках и под Авдеевкой, а также назревающее в районе Кривого Рога.

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У Тайваня все плохо

Хотя бы потому, что у Тайваня все очень неплохо с авиацией, танками, артиллерией и всем прочим, необходимым для отражения агрессии.

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