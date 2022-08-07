Театр для простаків

Тому перед візитом Ненсі Пелосі на Тайвань просто висловився, що нічого серйозного там не станеться. А буде щось на кшталт американського реслінгу, який є театром для простаків.

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А все тому, що і Китай, і США здатні мислити і діяти стратегічно, а не з бодуна, як недоімперія рф.

Значно більше, ніж далекий Тайвань, мене хвилює те, що відбувається в Пісках і під Авдіївкою, а також назріває в районі Кривого Рогу.

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У Тайваню все погано

Хоча б тому, що у Тайваню все дуже непогано з авіацією, танками, артилерією та всім іншим, необхідним для відбиття агресії.

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