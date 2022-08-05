Реализовывать оба сценария им не хватит сил. На это влияют и действия наших подразделений. Об этом 24 каналу рассказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований.

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Какая ситуация на фронте

По его словам, сейчас, вероятнее всего, россияне бросают те силы, которые у них есть, на оборону временно оккупированных рубежей на Юге. Там они собираются сопротивляться.

Кроме того, они не могут снять все группировки сил на Востоке. Безусловно, боеспособное войско оставили еще в направлении Бахмута, чтобы там тоже наступать.

При этом перед украинскими силами обороны открываются возможности на Юге. Так же и позиции на Изюмско-Харьковском направлении. Там удалось несколько отодвинуть линию столкновения и вытеснить противника, сказал Мусиенко. Даже возможно, удалось прервать пути логистического обеспечения врага.

Поражение россиян

Дело в том, что именно на направление Изюма перекидывались едва ли не самые боеспособные подразделения российских войск. Они достаточно активно развивали наступательные действия в направлении Славянска. Часть пошла на Изюм – Барвенково.

Элите российских сил ничего не удалось на Изюмском направлении. Их сдержали, оттеснили. И сейчас даже есть некоторые предпосылки, чтобы их отжимать дальше,

– сказал Мусиенко.

Мусиенко о "достижении" россиян на Изюмском направлении: смотрите видео

Отметим, что в Институте изучения войны недавно сообщали, что российские оккупанты начали перекидывание своих войск по территории Украины. Поэтому Вооруженные Силы Украины могут начать контрнаступление в Харьковской области. Речь идет об Изюмском направлении.