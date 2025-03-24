Операция была проведена благодаря слаженным действиям ССО, ГУР МОУ и ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Что известно о беспрецедентной атаке по базе в Белгородской области

Для атаки использовали ракеты M30A2 GMLRS, имеющие дальность до 80 км и оснащенные вольфрамовыми поражающими элементами. Мониторинг цели осуществлялся с помощью разведывательного БПЛА, который зафиксировал момент уничтожения авиации.

Отмечается, что GMLRS редко применяют для таких ударов, ведь раньше HIMARS использовали для поражения вертодромов преимущественно ракетами ATACMS.

Аналитики OSINT идентифицировали место удара – поле к востоку от городка Ивня, в 55 км от границы Украины, при этом стоит учесть, что HIMARS не стрелял непосредственно с линии границы, а должен был быть на безопасном расстоянии. Это указывает на просчет российского командования, ведь обычно противник не размещает свои объекты в зоне действия HIMARS.

Более того, это еще и вопрос времени реакции, потому что на таких площадках вертолеты находятся относительно мало времени, обычно только для заправки и перевооружения. Поэтому всегда следует помнить, что любое высокоточное оружие становится беспомощным, если своевременно не предоставить соответствующую точность координат цели. Именно поэтому, за успешным ударом стоит очень сложная операция по выявлению самой площадки подскока и времени для удара.