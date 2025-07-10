Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк, добавив, что последний раз такую активность КАБов наблюдали на Харьковщине во время обороны Липцев. Так враг пытался компенсировать неудачи своей пехоты.

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Какую тактику используют россияне

КАБ – это довольно высокотехнологичное оружие, которое даже несмотря на большие запасы, может закончиться. Поэтому, имея серьезные ресурсы, враг все равно делает ставку именно живую силу, особенно на пехоту на мотоциклах.

"Это действительно работает, потому что линия протяженности боевого соприкосновения чрезвычайно велика как и группировка россиян. Поэтому штурмы на мотоциклах имеют определенную эффективность. Учитывая изменение погоды, не всегда есть возможность мониторить штурмовую группу, которая выдвигается", – рассказал Владимир Черняк.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Противник может заезжать в тылы к украинским подразделениям. Случается такое, что в стрелковый бой вступают минометчики, роты огневой поддержки, даже пилоты дронов. Вражеских бойцов успешно ликвидируют.

Насколько тактика врага истощает Силы обороны

Большое количество противника компенсируется качеством военного управления и обученностью личного состава со стороны Украины. Конечно, также очень важны боеприпасы и логистика. Если эти компоненты есть, тогда даже большое количество бойцов не составляет серьезной проблемы.

На Покровском направлении Силы обороны наносят врагу больше всего потерь на всей линии боевого соприкосновения. Это связано с характером действий противника. На этом участке фронта воюют подготовленные подразделения регулярной российской армии, мобилизованные и даже бывшие заключенные.

Военное управление, обученность личного состава – всегда решает проблемные вопросы. У противника такого нет, потому что он не мыслит такими категориями как количество личного состава, его безопасность. России безразлично на потери,

– подчеркнул офицер бригады "Рубеж".

Оккупанты обращают больше внимания на то, как защититься от дронов. Пытаются маскироваться. В определенное время они надевали на себя палатки, обматывались фольгой и так хотели добраться до украинских позиций.

Они прятались от FPV-дронов. Ночью пробовали переползти с этими палатками. Мы сначала думали, что палатка – это кодовое слово, пока не увидели, что они действительно берут палатку, одевают на человека и приказывают идти к позициям,

– рассказал Владимир Черняк.

Возможно, это звучит смешно, но противник также учится, развивается. Однако, подготовка личного состава играет решающую роль.

Надо заметить, что лобовая оборона Покровск уже длительное время держится довольно успешно. Все это заслуга украинских Сил обороны. Теперь враг пытается обойти город, потому что понял, что лобовую атаку не осилит.