Он угрожает логистическим путям, которые обеспечивают Покровск. Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" "Скиф", добавив, что также это создает опасность продвижения к Константиновке.

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Россияне переняли тактику у ВСУ

Оккупанты поняли, что эффективной является тактика "врезания" в оборону ВСУ и перекрытия логистических путей. Ведь это создает особые трудности для военных, которые держат оборону в этих населенных пунктах. К тому же на Покровском направлении враг стабильно накапливает ресурсы. Там сосредоточена очень большая группировка – примерно 110 тысяч российских военнослужащих.

На самом деле перерезание логистических путей – это способ, который в 2022 году позволил нам активно прервать наступательные планы врага. Теперь противник перенял эту тактику,

– рассказал “Скиф”.

Враг уже создает большие препятствия для логистики, ведь беспилотные технологии развиваются. Оккупанты наносят удары по логистическим путям. Хотят взять под контроль трассу Покровск – Константиновка, а дальше занять позиции с использованием живой силы. То же самое хотят сделать с трассой Покровск – Краматорск.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Россияне активно развивают наступательные действия в этом направлении. Силы обороны строят линию укреплений, усиливают ее, занимают позиции для того, чтобы дать врагу отпор и прервать его продвижение на этом направлении.

Какое вооружение доминирует

С точки зрения количественного использования – это дроны разного типа. Но все-таки самой большой силой на фронте остается артиллерия.

Что касается тактики, то самыми распространенными остаются атаки малыми пехотными группами. В мае 2025 года они трансформировались – тогда впервые заметили атаку с использованием мотоциклетной техники.

Итак, враг продолжает накапливаться благодаря большому человеческому ресурсу и тактике малых групп на позициях, занимать ямы, овраги, дома, заброшенные подвалы,

– добавил военный.

Штурмовые действия осуществляются с поддержкой беспилотных дронов, большого количества легкобронированной автомобильной техники. Иногда также фиксируют тяжелобронированную технику, такую как танки, бмп.

Заметим, российские войска пытаются окружить Покровск. Интенсивные штурмы на этом направлении не утихают уже 8 месяцев. Для атак враг использует баги, мотоциклы. Так хочет быстрее добраться до украинских позиций и избежать украинских дронов.