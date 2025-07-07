Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Что происходит на фронте

Бои продолжаются в северной части Сумской области . Российские войска пытаются атаковать, но не продвинулись. Украинские силы проводят контратаки.

. Российские войска пытаются атаковать, но не продвинулись. Украинские силы проводят контратаки. Российские войска продолжают атаки в приграничных районах Курской области . ВСУ атаковали в направлениях Глушково и Теткино.

. ВСУ атаковали в направлениях Глушково и Теткино. На Харьковском направлении россияне продолжают штурмы вблизи Волчанска, в частности пытаются взять под контроль Волчанский агрегатный завод.

россияне продолжают штурмы вблизи Волчанска, в частности пытаются взять под контроль Волчанский агрегатный завод. На Купянском направлении Бои продолжаются, однако подтвержденных изменений линии фронта нет. Российские войска атаковали возле Купянска, Голубовки, Радьковки, Кондрашовки и к северу от Боровой. В направлении Боровой украинские силы продвинулись в районе Новоегоровки. Россияне также атаковали у Загрызово, Зеленого Гая, Грековки, Новосергиевки и в сторону Ольговки и Красного Става.

Бои продолжаются, однако подтвержденных изменений линии фронта нет. Российские войска атаковали возле Купянска, Голубовки, Радьковки, Кондрашовки и к северу от Боровой. В направлении Боровой украинские силы продвинулись в районе Новоегоровки. Россияне также атаковали у Загрызово, Зеленого Гая, Грековки, Новосергиевки и в сторону Ольговки и Красного Става. Бои шли к востоку от Гуляйполя , возле Малиновки. Продвижение врага не зафиксировано.

, возле Малиновки. Продвижение врага не зафиксировано. На Северском направлении россияне штурмовали позиции украинских защитников возле Григорьевки, Серебрянки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Вербовой Балки. Подтвержденных успехов врага нет.

Ситуация на фронте 7 июля: смотрите на картах ISW

Враг штурмовал позиции Сил обороны к юго-западу от Орехова , вблизи Каменского.

, вблизи Каменского. На Херсонском направлении оккупанты осуществляли ограниченные атаки, но продвижения нет.

оккупанты осуществляли ограниченные атаки, но продвижения нет. Бои продолжаются на северо-запад, запад и юго-запад от Большой Новоселки – возле Шевченко, Воскресенки, Новоселки и Новополя. Российские силы атакуют, а украинские воины контратакуют, в частности у Малиевки.

возле Шевченко, Воскресенки, Новоселки и Новополя. Российские силы атакуют, а украинские воины контратакуют, в частности у Малиевки. На Покровском направлении бои продолжаются у Мирного, Малиновки, Лисовки, Проминя, Удачного, Алексеевки, а также в направлении Покровска, Розино, Владимировки, Новоэкономического, Новопавловки, Шевченко, Молодецкого, Сергеевки.

бои продолжаются у Мирного, Малиновки, Лисовки, Проминя, Удачного, Алексеевки, а также в направлении Покровска, Розино, Владимировки, Новоэкономического, Новопавловки, Шевченко, Молодецкого, Сергеевки. На Торецком направлении российские войска атаковали возле Дилиевки, Дачного, Русиного Яра, Полтавки, Яблоновки, Степановки и Щербиновки.

российские войска атаковали возле Дилиевки, Дачного, Русиного Яра, Полтавки, Яблоновки, Степановки и Щербиновки. Подтверждено, что российские войска захватили Поддубное на Новопавловском направлении . Бои также продолжались у Мирного, Зирки, Толстого, Новопавловки, Новосергиевки, Муравки, Алексеевки, Орехового, Запорожья, Комара и Филиала. Есть неподтвержденная информация о продвижении врага возле Звезды и в пределах Мирного.

. Бои также продолжались у Мирного, Зирки, Толстого, Новопавловки, Новосергиевки, Муравки, Алексеевки, Орехового, Запорожья, Комара и Филиала. Есть неподтвержденная информация о продвижении врага возле Звезды и в пределах Мирного. Враг продолжает штурмы в районе Часового Яра , а также возле Белой Горы и Ступочек. Продвижения нет.

, а также возле Белой Горы и Ступочек. Продвижения нет. На Лиманском направлении противник атаковал с разных направлений, в частности к северу и востоку от Лимана, в районах Шандриголово, Карповки, Редкодуба, Зеленой Долины, Нового Мира, Колодезей, Торского и Серебрянского леса.

Согласно оценке ISW, ситуация на фронте остается напряженной, но без значительных стратегических изменений. Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях, в частности на Покровском и Новопавловском, где зафиксировано незначительное продвижение.