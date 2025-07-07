Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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Що відбувається на фронті
- Бої тривають у північній частині Сумської області. Російські війська намагаються атакувати, але не просунулися. Українські сили проводять контратаки.
- Російські війська продовжують атаки в прикордонних районах Курської області. ЗСУ атакували в напрямках Глушкове і Тьоткіне.
- На Харківському напрямку росіяни продовжують штурми поблизу Вовчанська, зокрема намагаються взяти під контроль Вовчанський агрегатний завод.
- На Куп'янському напрямку Бої тривають, однак підтверджених змін лінії фронту немає. Російські війська атакували біля Куп'янська, Голубівки, Радьківки, Кіндрашівки та на північ від Борової. У напрямку Борової українські сили просунулися в районі Новоєгорівки. Росіяни також атакували біля Загризового, Зеленого Гаю, Греківки, Новосергіївки та в бік Ольгівки і Червоного Ставу.
- Бої точилися на схід від Гуляйполя, біля Малинівки. Просування ворога не зафіксовано.
- На Сіверському напрямку росіяни штурмували позиції українських захисників біля Григорівки, Серебрянки, Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки та Вербової Балки. Підтверджених успіхів ворога немає.
Ситуація на фронті 7 липня: дивіться на картах ISW
- Ворог штурмував позиції Сил оборони на південний захід від Оріхова, поблизу Кам'янського.
- На Херсонському напрямку окупанти здійснювали обмежені атаки, але просування немає.
- Бої тривають на північний захід, захід і південний захід від Великої Новосілки – біля Шевченка, Воскресенки, Новосілки та Новополя. Російські сили атакують, а українські воїни контратакують, зокрема біля Маліївки.
- На Покровському напрямку бої тривають біля Мирного, Малинівки, Лисівки, Проміня, Удачного, Олексіївки, а також у напрямку Покровська, Розіне, Володимирівки, Новоекономічного, Новопавлівки, Шевченка, Молодецького, Сергіївки.
- На Торецькому напрямку російські війська атакували біля Диліївки, Дачного, Русиного Яру, Полтавки, Яблунівки, Степанівки і Щербинівки.
- Підтверджено, що російські війська захопили Піддубне на Новопавлівському напрямку. Бої також тривали біля Мирного, Зірки, Товстого, Новопавлівки, Новосергіївки, Муравки, Олексіївки, Оріхового, Запоріжжя, Комара і Філії. Є непідтверджена інформація про просування ворога біля Зірки та в межах Мирного.
- Ворог продовжує штурми в районі Часового Яру, а також біля Білої Гори і Ступочок. Просування немає.
- На Лиманському напрямку противник атакував з різних напрямків, зокрема на північ і схід від Лимана, в районах Шандриголового, Карпівки, Рідкодуба, Зеленої Долини, Нового Миру, Колодязів, Торського і Серебрянського лісу.
Згідно з оцінкою ISW, ситуація на фронті залишається напруженою, але без значних стратегічних змін. Російські війська продовжують наступальні дії на кількох напрямках, зокрема на Покровському та Новопавлівському, де зафіксоване незначне просування.