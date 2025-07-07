Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Що відбувається на фронті

Бої тривають у північній частині Сумської області . Російські війська намагаються атакувати, але не просунулися. Українські сили проводять контратаки.

. Російські війська намагаються атакувати, але не просунулися. Українські сили проводять контратаки. Російські війська продовжують атаки в прикордонних районах Курської області . ЗСУ атакували в напрямках Глушкове і Тьоткіне.

. ЗСУ атакували в напрямках Глушкове і Тьоткіне. На Харківському напрямку росіяни продовжують штурми поблизу Вовчанська, зокрема намагаються взяти під контроль Вовчанський агрегатний завод.

росіяни продовжують штурми поблизу Вовчанська, зокрема намагаються взяти під контроль Вовчанський агрегатний завод. На Куп'янському напрямку Бої тривають, однак підтверджених змін лінії фронту немає. Російські війська атакували біля Куп'янська, Голубівки, Радьківки, Кіндрашівки та на північ від Борової. У напрямку Борової українські сили просунулися в районі Новоєгорівки. Росіяни також атакували біля Загризового, Зеленого Гаю, Греківки, Новосергіївки та в бік Ольгівки і Червоного Ставу.

Бої тривають, однак підтверджених змін лінії фронту немає. Російські війська атакували біля Куп'янська, Голубівки, Радьківки, Кіндрашівки та на північ від Борової. У напрямку Борової українські сили просунулися в районі Новоєгорівки. Росіяни також атакували біля Загризового, Зеленого Гаю, Греківки, Новосергіївки та в бік Ольгівки і Червоного Ставу. Бої точилися на схід від Гуляйполя , біля Малинівки. Просування ворога не зафіксовано.

, біля Малинівки. Просування ворога не зафіксовано. На Сіверському напрямку росіяни штурмували позиції українських захисників біля Григорівки, Серебрянки, Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки та Вербової Балки. Підтверджених успіхів ворога немає.

Ситуація на фронті 7 липня: дивіться на картах ISW

Ворог штурмував позиції Сил оборони на південний захід від Оріхова , поблизу Кам'янського.

, поблизу Кам'янського. На Херсонському напрямку окупанти здійснювали обмежені атаки, але просування немає.

окупанти здійснювали обмежені атаки, але просування немає. Бої тривають на північний захід, захід і південний захід від Великої Новосілки – біля Шевченка, Воскресенки, Новосілки та Новополя. Російські сили атакують, а українські воїни контратакують, зокрема біля Маліївки.

біля Шевченка, Воскресенки, Новосілки та Новополя. Російські сили атакують, а українські воїни контратакують, зокрема біля Маліївки. На Покровському напрямку бої тривають біля Мирного, Малинівки, Лисівки, Проміня, Удачного, Олексіївки, а також у напрямку Покровська, Розіне, Володимирівки, Новоекономічного, Новопавлівки, Шевченка, Молодецького, Сергіївки.

бої тривають біля Мирного, Малинівки, Лисівки, Проміня, Удачного, Олексіївки, а також у напрямку Покровська, Розіне, Володимирівки, Новоекономічного, Новопавлівки, Шевченка, Молодецького, Сергіївки. На Торецькому напрямку російські війська атакували біля Диліївки, Дачного, Русиного Яру, Полтавки, Яблунівки, Степанівки і Щербинівки.

російські війська атакували біля Диліївки, Дачного, Русиного Яру, Полтавки, Яблунівки, Степанівки і Щербинівки. Підтверджено, що російські війська захопили Піддубне на Новопавлівському напрямку . Бої також тривали біля Мирного, Зірки, Товстого, Новопавлівки, Новосергіївки, Муравки, Олексіївки, Оріхового, Запоріжжя, Комара і Філії. Є непідтверджена інформація про просування ворога біля Зірки та в межах Мирного.

. Бої також тривали біля Мирного, Зірки, Товстого, Новопавлівки, Новосергіївки, Муравки, Олексіївки, Оріхового, Запоріжжя, Комара і Філії. Є непідтверджена інформація про просування ворога біля Зірки та в межах Мирного. Ворог продовжує штурми в районі Часового Яру , а також біля Білої Гори і Ступочок. Просування немає.

, а також біля Білої Гори і Ступочок. Просування немає. На Лиманському напрямку противник атакував з різних напрямків, зокрема на північ і схід від Лимана, в районах Шандриголового, Карпівки, Рідкодуба, Зеленої Долини, Нового Миру, Колодязів, Торського і Серебрянського лісу.

Згідно з оцінкою ISW, ситуація на фронті залишається напруженою, але без значних стратегічних змін. Російські війська продовжують наступальні дії на кількох напрямках, зокрема на Покровському та Новопавлівському, де зафіксоване незначне просування.