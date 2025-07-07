Він загрожує логістичним шляхам, які забезпечують Покровськ. Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" "Скіф", додавши, що також це створює небезпеку просування до Костянтинівки.

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Росіяни перейняли тактику у ЗСУ

Окупанти зрозуміли, що ефективною є тактика "врізання" в оборону ЗСУ та перекриття логістичних шляхів. Адже це створює особливі труднощі для військових, які тримають оборону у цих населених пунктах. До того ж на Покровському напрямку ворог стабільно накопичує ресурси. Там зосереджене дуже велике угрупування – приблизно 110 тисяч російських військовослужбовців.

Насправді перерізання логістичних шляхів – це спосіб, який у 2022 році дозволив нам активно перервати наступальні плани ворога. Тепер противник перейняв цю тактику,

– розповів “Скіф”.

Ворог уже створює великі перешкоди для логістики, адже безпілотні технології розвиваються. Окупанти завдають ударів по логістичних шляхах. Хочуть взяти під контроль трасу Покровськ – Костянтинівка, а далі зайняти позиції з використанням живої сили. Те саме хочуть зробити з трасою Покровськ – Краматорськ.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Росіяни активно розвивають наступальні дії в цьому напрямку. Сили оборони будують лінію укріплень, посилюють її, займають позиції для того, щоб дати ворогу відсіч і перервати його просування на цьому напрямку.

Яке озброєння домінує

З погляду кількісного використання – це дрони різного типу. Але все-таки найбільшою силою на фронті залишається артилерія.

Щодо тактики, то найпоширенішими залишаються атаки малими піхотними групами. У травні 2025 року вони трансформувалися, бо тоді вперше помітили атаку з використанням мотоциклетної техніки.

Отже, ворог продовжує накопичуватись завдяки великому людському ресурсу і тактиці малих груп на позиціях, займати ями, яри, будинки, закинуті підвали,

– додав військовий.

Штурмові дії здійснюються з підтримкою безпілотних дронів, великої кількості легкоброньованої автомобільної техніки. Інколи також фіксують важкоброньовану техніку, таку як танки, бмп.

Зауважимо, російські війська намагаються оточити Покровськ. Інтенсивні штурми на цьому напрямку не вщухають вже 8 місяців. Для атак ворог використовує багі, мотоцикли. Так хоче швидше дістатися до українських позицій та уникнути українських дронів.