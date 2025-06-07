Будь-які підходи на фронті визначаються рівнем підготовки й фаховості особового складу. Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, додавши, що на мотоциклах ворог більш мобільний.

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Чи ефективні штурми на мотоциклах

Не так давно один з українських підрозділів сформував мотоциклетну роту для штурмових дій і виявилось, що, якщо є системна і хороша підготовка, то такі штурми можуть бути доволі ефективними. Вони цікаві для виконання певних завдань.

Росіяни вже давно використовують таку тактику, але у своєму типовому форматі "м'ясних штурмів". Вони заходять на певну глибину, розрізаючи лінії бойового зіткнення, а потім просто не знають, що робити далі.

Недостатньо лише зайти в тил. Потрібно, щоб хтось там зафіксувався, зайняв позиції, які перед тим штурмували передові підрозділи. З цим є проблематика, тому що такі люди губляться в тилу, їх потім виловлюють або ліквідовують наші підрозділи,

– розповів офіцер ЗСУ.

Тому всі тактики з мотоциклетними штурмами, самокатними – не є ефективними з російського боку. Водночас українські захисники продовжують завдавати потужних ударів по російській артилерії.

"Це правильна практика ведення довгострокових бойових дій. Треба завдавати ударів по логістиці, ударів на більшу глибину фронту. Адже обстріли найближчих фронтових позицій є найбільш ефективними з кулеметного, мінометного вогню та FPV-дронів", – додав Андрій Ткачук.

Вражаючи артилерію противника, наша логістика є більш захищеною. Збройні Сили стають більш маневрові, тому це ефективне рішення для того, щоб Україна могла продовжувати свої операції.

Зауважимо, військові очікують посилення наступу Росії, на певних ділянках окупанти вже посилили тиск. Зважаючи на теплу погоду, ворог може почати мотоштурми, без використання важкої техніки.