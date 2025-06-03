Про це в етері 24 Каналу зазначив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, наголосивши, що суперпрориву Росії на фронті, який вона обіцяє, однозначно не буде.

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В чому складність відбиття мотоатак

Ситуація на тому напрямку, де тримає оборону бригада "Рубіж" – напружена. Противник постійно проводить штурмові дії. Він накопичує свій особовий склад, а це завдає українським захисникам навантаження.

Беручи до уваги погодні умови, ми очікуємо мотоштурми, саме такий вид штурмових дій противник застосовує більше, без використання важкої техніки. Це створює певні умови, які ускладнюють утримання лінії оборони,

– розповів Отченаш.

Якщо порівняти штурмові дії, які росіяни проводили на важкій техніці, то тоді їх накопичення відбувалось в декількох точках. Тобто в одній одиниці техніки було, до прикладу, 10 російських бійців. Уразити таку ціль, як пояснив офіцер, легше.

"Зараз їде 10 – 20 мотоциклів, на кожному по двоє. Вони намагаються максимально швидко проїхати нашу першу лінію оборони. Для їхнього ураження доводиться застосовувати значно більшу кількість засобів", – пояснив Отченаш.

Доки погодні умови були несприятливі й було болото, противнику не вдавалось штурмувати на мотоциклетній техніці. Зараз настає тепло, ґрунт підсихає, тож бригада "Рубіж" готується давати відсіч окупантам, які атакуватимуть на мотоциклах.

Те, що нам зараз дуже потрібно – це якісне поповнення особового складу і засобів вогневого ураження, а особливо безпілотних авіаційних комплексів. Це дуже цінно, важливо, від цього залежить чи буде просування противника,

– підсумував офіцер.

До своєї 10-ї річниці бригада "Рубіж" оголосила збір задля придбання важких бомберів "Бага Яга". Долучитися можна пожертвою на картку за номером: 4441 1111 2822 2217 чи відсканувавши QR-код.