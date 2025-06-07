Любые подходы на фронте определяются уровнем подготовки и профессионализма личного состава. Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, добавив, что на мотоциклах враг более мобилен.

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Эффективны ли штурмы на мотоциклах

Не так давно одно из украинских подразделений сформировало мотоциклетную роту для штурмовых действий и оказалось, что, если есть системная и хорошая подготовка, то такие штурмы могут быть довольно эффективными. Они интересны для выполнения определенных задач.

Россияне уже давно используют такую тактику, но в своем типичном формате "мясных штурмов". Они заходят на определенную глубину, разрезая линии боевого соприкосновения, а потом просто не знают, что делать дальше.

Недостаточно только зайти в тыл. Нужно, чтобы кто-то там зафиксировался, занял позиции, которые перед тем штурмовали передовые подразделения. С этим есть проблематика, потому что такие люди теряются в тылу, их потом вылавливают или ликвидируют наши подразделения,

– рассказал офицер ВСУ.

Поэтому все тактики с мотоциклетными штурмами, самокатными – не являются эффективными с российской стороны. В то же время украинские защитники продолжают наносить мощные удары по российской артиллерии.

"Это правильная практика ведения долгосрочных боевых действий. Надо наносить удары по логистике, ударов на большую глубину фронта. Ведь обстрелы ближайших фронтовых позиций являются наиболее эффективными из пулеметного, минометного огня и FPV-дронов", – добавил Андрей Ткачук.

Поражая артиллерию противника, наша логистика является более защищенной. Вооруженные Силы становятся более маневренные, поэтому это эффективное решение для того, чтобы Украина могла продолжать свои операции.

Заметим, военные ожидают усиления наступления России, на определенных участках оккупанты уже усилили давление. Учитывая теплую погоду, враг может начать мотоштурмы, без использования тяжелой техники.