06:25, 27 июля

Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова сказала, что наши дипломаты работают над приближением поставки самолетов. Она отметила, что украинская дипломатия в США работает по формуле "больше поддержки Украины и больше ограничений для России".

По совам Маркаровой, Украина применит F-16 в 2024 году.

2024 год – это год, в котором истребители F-16 будут у нас, и их применят на поле боя. Сейчас мы работаем над стремительным увеличением количества тренировок, увеличением количества подготовки персонала поддержки и над приближением поставки самолетов,

– сообщила она.

Она также заверила, что ближайшие месяцы покажут "серьезное увеличение поставок оружия на фронт и ПВО для защиты украинских городов".