В ночь на 27 июля российские войска снова атаковали Украину "Шахедами". Об этом и других главных событиях дня, ситуацию на фронте, потери противника, международные события – читайте в материале 24 Канала.
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Россия атакует Украину "Шахедами"
В ночь на 27 июля 2024 года Россия снова запустила по Украине дроны-камикадзе "Шахед".
Последний беспилотник по состоянию на 6:30 все еще терроризирует центр и север Украины
В России раздавались взрывы
Россия заявила о массированной атаке беспилотников. В ночь на 27 июля воздушную тревогу объявляли в нескольких регионах страны-агрессора.
Традиционно российские власти обвиняют в атаке Украину.
Массированной атаке подверглись несколько муниципальных районов области... все воздушные цели перехвачены и уничтожены. В течение часа подразделениями министерства обороны России уничтожено еще двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Шесть БПЛА – над Выгоницким районом, три беспилотника сбиты над территорией Трубчевского района, по одному – над Карачевским, Брасовским и Брянским районами. Пострадавших и разрушений нет,
– заявил губернатор Брянской области.
Когда Украина применит первые F-16
Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова сказала, что наши дипломаты работают над приближением поставки самолетов. Она отметила, что украинская дипломатия в США работает по формуле "больше поддержки Украины и больше ограничений для России".
По совам Маркаровой, Украина применит F-16 в 2024 году.
2024 год – это год, в котором истребители F-16 будут у нас, и их применят на поле боя. Сейчас мы работаем над стремительным увеличением количества тренировок, увеличением количества подготовки персонала поддержки и над приближением поставки самолетов,
– сообщила она.
Она также заверила, что ближайшие месяцы покажут "серьезное увеличение поставок оружия на фронт и ПВО для защиты украинских городов".