06:25, 27 липня

Пані посол України в США Оксана Маркарова сказала, що наші дипломати працюють над наближенням постачання літаків. Вона зауважила, що українська дипломатія в США працює за формулою "більше підтримки Україні та більше обмежень для Росії".

За совами Маркарової, Україна застосує F-16 у 2024 році.

2024 рік – це рік, в якому винищувачі F-16 будуть у нас, і їх застосують на полі бою. Зараз ми працюємо над стрімким збільшенням кількості тренувань, збільшенням кількості підготовки персоналу підтримки та над наближенням постачання літаків,

– повідомила вона.

Вона також запевнила, що найближчі місяці покажуть "серйозне збільшення постачання зброї на фронт та ППО для захисту українських міст".