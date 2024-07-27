У ніч проти 27 липня російські війська знову атакували Україну "Шахедами". Про це та інші головні події дня, ситуацію на фронті, втрати противника, міжнародні події – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Росія атакує Україну "Шахедами"
У ніч на 27 липня 2024 Росія знову запустила по Україні дрони-камікадзе "Шахед".
Останній безпілотник станом на 6:30 все ще тероризує центр та північ України
У Росії лунали вибухи
Росія заявила про масовану атаку безпілотників. У ніч проти 27 липня повітряну тривогу оголошували у кількох регіонах країни-агресорки.
Традиційно російська влада звинувачує в атаці Україну.
Масованої атаки зазнали кілька муніципальних районів області... усі повітряні цілі перехоплені та знищені. Протягом години підрозділами міністерства оборони Росії знищено ще дванадцять безпілотних літальних апаратів літакового типу. Шість БПЛА – над Вигоницьким районом, три безпілотники збито над територією Трубчевського району, по одному – над Карачевським, Брасовським і Брянським районами. Постраждалих і руйнувань немає,
– заявив губернатор Брянської області.
Коли Україна застосує перші F-16
Пані посол України в США Оксана Маркарова сказала, що наші дипломати працюють над наближенням постачання літаків. Вона зауважила, що українська дипломатія в США працює за формулою "більше підтримки Україні та більше обмежень для Росії".
За совами Маркарової, Україна застосує F-16 у 2024 році.
2024 рік – це рік, в якому винищувачі F-16 будуть у нас, і їх застосують на полі бою. Зараз ми працюємо над стрімким збільшенням кількості тренувань, збільшенням кількості підготовки персоналу підтримки та над наближенням постачання літаків,
– повідомила вона.
Вона також запевнила, що найближчі місяці покажуть "серйозне збільшення постачання зброї на фронт та ППО для захисту українських міст".