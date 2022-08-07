Контрразведка СБУ совместно с бойцами 112 бригады Территориальной обороны с помощью ударных дронов атаковала позиции оккупантов. Именно благодаря этому удалось нанести врагу урон.

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Оккупантам дарят "страшные сны"

Украинские защитники и защитницы продолжают "демилитаризацию" оккупационной армии. Еще больший эффект к кадрам по работе контрразведки и Теробороны добавляет песня Степана Гиги "Этот сон". В СБУ говорят, что сны у оккупантов могут теперь быть только страшными.

Украинские защитники передают врагам страстный "привет" и просят поставить песню про "сон, який щоночі сниться". Конечно же, страшный. Потому что всех оккупантов ждет настоящий ужас, пока они остаются на украинской земле,
– отметили в СБУ.

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Потери оккупантов в войне

Каждый день наши воины ведут героическую борьбу против врага и наносят ему колоссальные потери. По состоянию на 7 августа наши защитники и защитницы ликвидировали и уничтожили:

  • около 42 200 российских оккупантов;
  • 1 805 танков;
  • 4 055 боевых бронированных машин;
  • 958 артиллерийских систем;
  • 260 реактивных систем залпового огня;
  • 132 средства ПВО;
  • 223 самолета;
  • 191 вертолет;
  • 750 беспилотников;
  • 182 крылатые ракеты;
  • 15 кораблей и катеров;
  • 2 978 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
  • 86 единиц спецтехники.

Только за сутки 6 августа украинские военные ликвидировали около 300 оккупантов. Больше всего потерь враг понес на Донецком направлении.

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