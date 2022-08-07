Контррозвідка СБУ спільно з бійцями 112 бригади Територіальної оборони за допомогою ударних дронів атакувала позиції окупантів. Саме завдяки цьому вдалося завдати ворогу втрат.

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Окупантам дарують "страшні сни"

Українські захисники та захисниці продовжують "демілітаризацію" окупаційної армії. Ще більшого ефекту до кадрів з роботи контррозвідки та Тероборони додає пісня Степана Гіги "Цей сон". У СБУ кажуть, що сни в окупантів можуть тепер бути тільки страшними.

Українські захисники передають ворогам палкий "привіт" і просять поставити пісню про "сон, який щоночі сниться". Звичайно ж, страшний. Бо всіх окупантів очікує справжнє жахіття, допоки вони залишаються на українській землі,

– наголосили в СБУ.

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Втрати окупантів у війні

Щодня наші воїни ведуть героїчну боротьбу проти ворога й завдають йому колосальних втрат. Станом на 7 серпня наші захисники та захисниці ліквідували і знищили:

близько 42 200 російських окупантів;

1 805 танків;

4 055 бойових броньованих машин;

958 артилерійських систем;

260 реактивних систем залпового вогню;

132 засоби ППО;

223 літаки;

191 гелікоптер;

750 безпілотників;

182 крилаті ракети;

15 кораблів та катерів;

2 978 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

86 одиниць спецтехніки.

Лише за добу 6 серпня українські військові ліквідували близько 300 окупантів. Найбільше втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

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