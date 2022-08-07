Про це 24 каналу розповів радник глави Херсонської ОВА та військовий ТрО Сергій Хлань. Він також зазначив, що за тією інформацією, яку ми маємо сьогодні – ворог готує "жест доброї волі" на Херсонщині.

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"Але дуже тривожно від того, яким чином росіяни полишали інші міста, це абсолютна руйнація та жорстокість", – побоюється Сергій Хлань.

На думку Хланя, окупанти попри свою "підготовку до референдуму" все ж розглядають те, що їм не втримати Херсонщину на правому березі, адже у них ускладнена логістика постачання зброї.

окупанти розуміють, що втриматись на цій землі не зможуть, тому починають мінувати все довкола,

– каже Сергій Хлань.

"росіяни щось там поставляють понтонними переправами та через Каховську дамбу, але цього не достатньо, аби забезпечити свої запаси на лінії фронту", – резюмує він.

Детальніше про ситуацію на Херсонщині у розмові із Сергієм Хланем: дивіться відео

Примусова мобілізація на Донбасі має нову хвилю

Нова хвиля примусової мобілізації на окупованій території Донбасу розпочалася 1 серпня. Наприклад, на Луганщині окупанти намагаються відновити боєздатність своїх мотострілецьких батальйонів.

Чоловіків забирають просто з вулиць. У Луганську за 40 хвилин на місцевому ринку викрали вантажників – чоловіків забрали у 2 автобуси. Водночас в Алчевську людей викрадають просто з вулиць. Місцеве населення обурене, тому чоловіки намагаються переховуватися.