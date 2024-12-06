Москва ведет войну с колониальными мотивами, отмечают в МИД. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина, что получили комментарий представителя Министерства иностранных дел Георгия Тихого.

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Почему в МИД обеспокоены возможным захватом месторождений стратегических ресурсов

Российскую агрессивную войну в Украине можно вполне назвать колониальной, считают в МИД.

О ресурсах. Это очень важная тема, потому что российская война по сути является колониальной. Россия пытается не только уничтожить Украину как нацию и как государство, но и захватить её природные ресурсы. Это очень колониальный подход,

– подчеркнул Тихий.

По словам представителя, Украина особенно обеспокоена тем, что в случае дальнейшего продвижения российских войск в их распоряжение могут попасть стратегически важные ресурсы, в частности уран и титан.

Это создает прямую угрозу интересам США в регионах Ближнего Востока и Тихоокеанского бассейна. Россия может передать своим союзникам эти ресурсы, в частности КНДР и Ирана.