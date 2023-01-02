Путин не знал правды об Украине

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки. Он подчеркнул, что у Путина была ложная информация, потому что за годы правления он собрал вокруг себя самых некомпетентных людей.

К теме Путин знает, что происходит на войне – экспрокурор по делу Милошевича о военном трибунале

По его словам, это специфика любой диктатуры – если вы набираете людей по лояльности, а не профессионализму, то вы окружаете себя идиотами, которые приносят только те новости, которые вы хотите слышать.

Посмотрите на окружение Путина – министр обороны Шойгу никогда не служил в армии, главнокомандующий армией Золотов не может слепить слова в предложение и т.д. Все, кто вокруг Путина, – это люди, которые попали в его окружение через знакомства. Это обратный отбор, и разведка России тоже не работает,

– объяснил Наки.

Оппозиционер подчеркнул, что до сих пор российская разведка – это самое слабое место в армии, которое ничего не может:

они не могут даже увидеть летящие беспилотники на территорию аэродрома внутри России,

они не могут увидеть, что Владимир Зеленский приехал в самую горячую точку – Бахмут,

а перед началом этого вторжения в России разведка заявляла, что "все будет легко и хорошо".

Журналист отметил, что в начале вторжения лишь две страны четко заявляли, что будет наступление – США и Великобритания, они опубликовали карты того, откуда и как будет идти Россия, а спецслужбы назвали конкретные даты, из-за чего России пришлось их перенести.

"Из-за того, что они перенесли наступление на неделю, были проблемы со снарядами, с горючим для техники и т.д. Но обе страны об этом знали и всех предупреждали. Все остальные – боялись и надеялись, что этого не произойдет", – добавил Наки.

Он подчеркнул, что в начале войны Украине не поставлялось практически ничего по вооружению. Кроме того, некоторые страны ожидали, что Киев могут захватить за 3 дня.

По его мнению, украинское руководство в феврале постало в достаточно проблематичной ситуации – с одной стороны, они знали, что против Украины готовят военную кампанию, но до сих пор неизвестно, насколько было информировано руководство.

Но мы видим важнейшую вещь – большие возможности для самостоятельных действий у военного руководства страны. Мы видим, что из-за необходимых мер со стороны отдельных генералов были, например, передислоцированы украинские самолеты на другие аэродромы, из-за чего первый удар России не удался,

– признался Наки.

Журналист добавил, что некоторые вещи, которые были сделаны, оказались ключевыми для этой войны, и на это был дан карт-бланш украинским военным.

"И ключевое отличие что в российской системе Владимир Путин сам какие-то вещи по карте переставляет, и поэтому мы видим эффективность российской армии, которая убивает, уничтожает города, но профессионалы воевали бы совсем иначе и эффективнее", – считает оппозиционер.

Он отметил, что в результате – через всю подготовку и при личном мужестве и сообразительности отдельных украинцев и генералов мы сейчас находимся в той точке, в которой есть.

Смотрите полное интервью с Майклом Наки: видео 24 канала



Эта война не может закончиться для России успехом

Многие начинают говорить, что Украина медленно продвигается или война затягивается, но эти люди забывают, в какой точке мы были в конце февраля 2022 года, когда шла огромная колонна на Киев,

– заявил Наки.

По его словам, никто тогда и не ожидал, что будет уволен Херсон или Харьковская область, что российские войска 5 месяцев подряд не будут продвигаться и не будут иметь никакого преимущества, несмотря на преимущества в количестве и технике.

"Поэтому мы сейчас находимся в той точке, где перелом уже произошел – украинские войска задают тон битвы, от их передвижения и маневров зависит происходящее. Сейчас именно российская сторона обороняется", – отметил оппозиционер.

По его мнению, с конца февраля 2022 года возникла ситуация, что Украина смогла отбросить врага, объединиться и она продолжает бороться за свое существование. "Это и есть главные изменения за год, но это не значит, что война скоро закончится или остановятся убийства", – добавил он.

Наки отметил, сейчас никто не видит возможности для России как-то серьезно перевернуть все в свою сторону. По его словам, Россия находится в столь невыгодном военном положении, что Владимир Путин уже отменяет конференции, а пропаганда начинает говорить о Гааге.

Оппозиционер убежден, что то, что казалось невероятным в начале года, в конце этого же года – это уже окружающая нас реальность. Однако он отмечает, что еще очень много всего впереди, много проблем, ведь Россия продолжает терроризировать Украину, однако изменение ситуации радикально.

И теперь это не какая-то скорая и победоносная война для России, а война, которая уже даже внутри России серьезно пошатнула позиции Путина, ударила по российской экономике и "демилитаризировала" Россию и совсем не выглядит как война, которая может закончиться для России успехом,

– подытожил Наки.

К слову, руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заверил, что в 2023 году на украинцев ждет победа. Он заверил, что хороших новостей следует ожидать во второй половине нового года. Кроме того, Буданов сказал, что ракет у страны-агрессорки осталось немного, а скоро будут ощутимы проблемы с боеприпасами.