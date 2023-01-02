Путін не знав правди про Україну

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Майкл Накі. Він наголосив, що у Путіна була неправдива інформація, бо за роки правління він зібрав навколо себе найбільш некомпетентних людей.

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За його словами, це специфіка будь-якої диктатури – якщо ви набираєте людей за лояльністю, а не за професіоналізмом, то ви оточуєте себе ідіотами, які приносять лише ті новини, які ви хочете чути.

Подивіться на оточення Путіна – міністр оборони Шойгу ніколи не служив у армії, головнокомандувач армії Золотов не може складати слова у речення тощо. Всі, хто є навколо Путіна, – це люди, які потрапили в його оточення через знайомства. Це зворотний відбір, і розвідка Росії теж не працює,

– пояснив Накі.

Опозиціонер наголосив, що досі російська розвідка – це найслабше місце в армії, вони нічого не можуть:

вони не можуть навіть побачити безпілотники, що летить на територію аеродрому всередині Росії,

вони не можуть побачити, що Володимир Зеленський приїхав в найгарячішу точку – Бахмут,

а перед початком цього вторгнення Росії розвідка заявляла, що "все буде легко і добре".

Журналіст зауважив, що на початку вторгнення лише дві країни чітко заявляли, що буде наступ – США та Великобританія, вони опублікували карти того, звідки і як піде Росія, а спецслужби назвали конкретні дати, через що Росії довелося їх перенести.

"Через те, що вони перенесли наступ на тиждень, були проблеми зі снарядами, з пальним для техніки тощо. Але дві країни про це знали і всіх попереджали. Всі інші – боялися і сподівалися, що цього не станеться", – додав Накі.

Він наголосив, що на початку війни Україні не постачалося практично нічого з озброєння. Крім того, деякі країни очікували, що Київ можуть захопити за 3 дні.

На його думку, українське керівництво в лютому постало в досить проблематичній ситуації – з одного боку вони знали, що проти України готують військову кампанію, але досі невідомо, наскільки було поінформоване керівництво.

Але ми бачимо найважливішу річ – великі можливості для самостійних дій у військового керівництва країни. Ми бачимо, що через необхідні заходи з боку окремих генералів були, наприклад, передислоковані українські літаки на інші аеродроми, через що перший удар Росії не вдався,

– зізнався Накі.

Журналіст додав, що деякі речі, які були зроблені, виявилися ключові для цієї війни, і на це було дано карт-бланш українським військовим.

"І ключова відмінність що в російській системі Владімір Путін сам якісь речі по карті переставляє, і через це ми бачимо ефективність російської армії, яка вбиває, знищує міста, але професіонали воювали б зовсім інакше та ефективніше", – вважає опозиціонер.

Він зазначив, що в результаті – через всю підготовку і за особистої мужності І кмітливості окремих українців та генералів ми зараз знаходимося в тій точці, в якій є.

Дивіться повне інтерв'ю з Майклом Накі: відео 24 Каналу



Ця війна не може закінчитися для Росії успіхом

Багато хто починає говорити, що Україна повільно просувається або війна затягується, але ці люди забувають, в якій точці ми були наприкінці лютого 2022 року, коли йшла величезна колона на Київ,

– заявив Накі.

За його словами, ніхто тоді й не очікував, що буде звільнено Херсон чи Харківську область, що російські війська 5 місяців поспіль не будуть просуватися і не матимуть ніякої переваги, попри переваги у кількості та техніці.

"Тому ми зараз перебуваємо в тій точці, де перелом вже відбувся – українські війська задають тон битви, від їхнього пересування і маневрів залежить, що відбувається. Зараз саме російська сторона обороняється", – зазначив опозиціонер.

На його думку, від кінця лютого 2022 року постала ситуація, що Україна змогла відкинути ворога, об'єднатися і вона продовжує боротися за своє існування. "Це і є головні зміни за рік, але це не означає, що війна скоро закінчиться чи зупиняться вбивства", – додав він.

Накі зазначив, зараз ніхто не бачить можливості для Росії якось серйозно перевернути все у свій бік. За його словами, Росія перебуває у настільки невигідно військовому становищі, що Владімір Путін вже скасовує конференції, а пропаганда починає говорити про Гаагу.

Опозиціонер переконаний, що те, що здавалося неймовірним на початку року, наприкінці цього ж року – це вже реальність, яка нас оточує. Проте він наголошує, що ще дуже багато всього попереду, багато проблем, адже Росія продовжує тероризувати Україну, проте зміна ситуації радикальна.

І тепер це не якась швидка та переможна війна для Росії, а війна, яка вже навіть всередині Росії серйозно похитнула позиції Путіна, вдарила по російській економіці та "демілітаризувала" Росію і яка зовсім не виглядає як війна, яка може закінчитися для Росії успіхом,

– підсумував Накі.

До слова, керівник української розвідки Кирило Буданов запевнив, що у 2023 році на українців чекає перемога. Він запевнив, що хороших новин варто очікувати у другій половині нового року. Крім того, Буданов сказав, що ракет у країни-агресорки лишилось небагато, а скоро будуть відчутні проблеми й з боєприпасами.