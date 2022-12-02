Журналист 24 канала рассказал забавную историю о наших военных. Также Денисюк призвал донатить на армию и поддерживать наших военных.

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Из-за погоды большинство бойцов заболели

В конце осени одно из подразделений ВСУ находилось на Востоке. Погода в то время была ужасной – днем день шел дождь, а ночью начинался сильный мороз.

По словам Денисюка, подразделение ежедневно возвращалось с места выполнения своих задач на место временного постоянного ночлега. И каждую ночь нужно было, чтобы кто-то оставался на дежурстве, чтобы не пропустить вражескую ДРГ.

Но из-за такой погоды каждый, кто оставался на дежурстве, болел. После того, как большинство из военных заболели, один из офицеров за собственные "боевые" купил дорогостоящую систему видеонаблюдения.

Журналист рассказывает, что ребята разместили камеры по периметру и вместо дежурства с кофе и печеньем смотрели "кино".

Приоритет – безопасность

Денисюк объясняет, что военнослужащие закрывают многие из своих нужд именно за счет своей зарплаты. Однако приоритет на войне – жизнь и здоровье собратьев.

Журналист также просит принять участие в сборе средств на тепловизор для ГНСУ. Эти ребята недавно самостоятельно собрали деньги и приобрели для себя автомобиль.

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5457 0822 2538 7310 – Денисюк Василий Русланович

Потери россиян по состоянию на 2 декабря: