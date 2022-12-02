Журналіст 24 каналу розповів кумедну історію про наших військових. Також Денисюк закликав донатити на армію та підтримувати наших військових.

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Через погоду більшість бійців захворіли

Наприкінці осені один з підрозділів ЗСУ перебував на Сході. Погода в той час була жахливою – удень день падав дощ, а вночі починався сильний мороз.

За словами Денисюка, підрозділ щодня повертався з місця виконання своїх завдань на місце тимчасової постійної ночівлі. І щоночі потрібно було, аби хтось залишався на чергуванні, щоб не пропустити ворожу ДРГ.

Але через таку погоду кожен, хто залишався на чергуванні, хворів. Після того, як більшість з військових занедужали, один з офіцерів за власні "бойові" купив дороговартісну систему відеоспостереження.

Журналіст розповідає, що хлопці розташували камери по периметру і замість чергування з кавою та печивом дивилися "кіно".

Пріоритет – безпека

Денисюк пояснює, що військовослужбовці закривають багато зі своїх потреб саме за рахунок своєї зарплатні. Проте пріоритет на війні – життя та здоров'я побратимів.

Журналіст також просить долучитися до збору коштів на тепловізор для ДПСУ. Ці хлопці нещодавно самостійно зібрали гроші та придбали для себе авто.

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