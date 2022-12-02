Журналіст 24 каналу розповів кумедну історію про наших військових. Також Денисюк закликав донатити на армію та підтримувати наших військових.
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Через погоду більшість бійців захворіли
Наприкінці осені один з підрозділів ЗСУ перебував на Сході. Погода в той час була жахливою – удень день падав дощ, а вночі починався сильний мороз.
За словами Денисюка, підрозділ щодня повертався з місця виконання своїх завдань на місце тимчасової постійної ночівлі. І щоночі потрібно було, аби хтось залишався на чергуванні, щоб не пропустити ворожу ДРГ.
Але через таку погоду кожен, хто залишався на чергуванні, хворів. Після того, як більшість з військових занедужали, один з офіцерів за власні "бойові" купив дороговартісну систему відеоспостереження.
Журналіст розповідає, що хлопці розташували камери по периметру і замість чергування з кавою та печивом дивилися "кіно".
Пріоритет – безпека
Денисюк пояснює, що військовослужбовці закривають багато зі своїх потреб саме за рахунок своєї зарплатні. Проте пріоритет на війні – життя та здоров'я побратимів.
Журналіст також просить долучитися до збору коштів на тепловізор для ДПСУ. Ці хлопці нещодавно самостійно зібрали гроші та придбали для себе авто.
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5457 0822 2538 7310 – Денисюк Василь Русланович
Втрати росіян станом на 2 грудня:
- особового складу – 650 людей,
- танків – 2916;
- бойових броньованих машин – 5883;
- артилерійських систем – 1905;
- РСЗВ – 395;
- засобів ППО – 210;
- літаків – 280;
- гелікоптерів – 262;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1564;
- крилатих ракет – 531;
- кораблів / катерів – 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4464;
- спеціальної техніки – 163 одиниці.