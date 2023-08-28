Что происходит на фронте, в дипломатической сфере, как нам помогают партнеры на 551 день полномасштабной войны – читайте в тексте 24 Канала.

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