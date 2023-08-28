Что происходит на фронте, в дипломатической сфере, как нам помогают партнеры на 551 день полномасштабной войны – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также СБУ атаковали дронами аэродром в Курске, успехи ВСУ на фронте: хронология 550 дня войны
Россия уже полтора года не оставляет попыток захватить Украину, однако украинские военные мужественно отвоевывают у врага каждый кусочек нашей земли. Наши бойцы уничтожают захватчиков и их технику и возвращают украинские флаги в наши города и села.
Что происходит на фронте, в дипломатической сфере, как нам помогают партнеры на 551 день полномасштабной войны – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также СБУ атаковали дронами аэродром в Курске, успехи ВСУ на фронте: хронология 550 дня войны