Що відбувається на фронті, у дипломатичній сфері, як нам допомагають партнери на 551 день повномасштабної війни – читайте у тексті 24 Каналу.

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