Що відбувається на фронті, у дипломатичній сфері, як нам допомагають партнери на 551 день повномасштабної війни – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також СБУ атакували дронами аеродром в Курську, успіхи ЗСУ на фронті: хронологія 550 дня війни
Росія вже півтора року не полишає спроб захопити Україну, проте українські військові мужньо відвойовують у ворога кожен шматочок нашої землі. Наші бійці знищують загарбників та їхню техніку та повертають українські прапори у наші міста та села.
Що відбувається на фронті, у дипломатичній сфері, як нам допомагають партнери на 551 день повномасштабної війни – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також СБУ атакували дронами аеродром в Курську, успіхи ЗСУ на фронті: хронологія 550 дня війни