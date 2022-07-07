Следует обратить внимание, что этот документ издан еще в конце июня. Однако особый резонанс он получил лишь в начале июля, когда появился в свободном доступе. Об этом 24 каналу рассказал юрист по вопросам армии и прохождения военной службы Дмитрий Золотухин.

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По его словам, нормы, на которые ссылается Генштаб, они действуют. Они действительно запрещают призывникам изменять место жительства во время военного положения. Однако это не нововведение, ведь существовало и раньше.

"Мы можем вспомнить, что каждый военнообязанный мужчина не мог изменить место регистрации без того, чтобы сначала не стать на военный учет. Тогда органы местного самоуправления регистрировали место жительства. Так и сейчас. То есть мужчины не могут менять место жительства без разрешения военного комиссариата", – отметил Дмитрий Золотухин.

Резонанс появился лишь из-за того, что Генштаб решил запретить фактически свободное передвижение призывников внутри страны,

– объяснил Дмитрий Золотухин.

"В то же время ни профильным законом о мобилизации и мобилизационной подготовке, согласно которому сейчас осуществляется мобилизация, – это не предусмотрено. Ни законом Украины о правовом режиме военного положения – это также не предусмотрено", – добавил юрист.

Он пояснил, что Генштаб ссылался на закон Украины о воинской обязанности, военной службе, где указано, что призывникам запрещается выезд с места жительства. Однако, как это часто бывает, у нас в законодательстве нет четкого толкования тех или иных слов.

Мы имеем толкование "место проживания" – это место, где человек проживает, где его дом. Однако слово "выезд" фактически не протрактирован. Если воспринимать эту норму буквально – призывникам запрещается выход из дома. Потому что "выезд с места жительства" – выход за пределы своего дома или своей частной территории,

– акцентировал Дмитрий Золотухин.

При этом адвокат отметил, что мнение Генштаба не менялось трижды в день и каждый раз с новой версией пояснений.

"Уже вчера появилась информация о том, что это письмо отменено и Генштаб нарабатывает новый проект документа, который будет соответствовать более четко нормам закона. Каким он будет и когда появится неизвестно", – подытожил Дмитрий Золотухин.

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