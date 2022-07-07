Слід звернути увагу на те, що цей документ виданий ще наприкінці червня. Проте особливого резонансу він набув лише на початку липня, коли зʼявився у вільному доступі. Про це 24 каналу розповів юрист у питаннях армії та проходження військової служби Дмитро Золотухін.

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За його словами, норми, на які посилається Генштаб, вони є чинні. Вони дійсно забороняють призовникам змінювати місце проживання під час дії воєнного стану. Проте це не є нововведення, адже існувало й раніше.

"Ми можемо згадати, що кожен чоловік, який є військовозобовʼязаним, не міг змінити місце реєстрації без того, щоб спершу не стати на військовий облік. Тоді органи місцевого самоврядування реєстрували місце проживання. Так і зараз. Тобто чоловіки не можуть змінювати місце проживання без дозволу військового комісаріату", – зазначив Дмитро Золотухін.

Резонанс зʼявився лише через те, що Генштаб вирішив заборонити фактично вільне пересування призовників в межах країни,

– пояснив Дмитро Золотухін.

"Водночас, ні профільним законом про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, відповідно до якого зараз здійснюється мобілізація, – це не передбачено. Ні законом України про правовий режим воєнного стану – це також не передбачено", – додав юрист.

Він пояснив, що Генштаб посилався на закон України про військовий обовʼязок, військову службу, де вказано, що призовникам забороняється виїзд з місця проживання. Проте, як часто це буває, у нас в законодавстві немає чіткого тлумачення тих чи інших слів.

Ми маємо тлумачення "місце проживання" – це місце, де людина мешкає, де її оселя чи приватний будинок. Проте слово "виїзд" фактично не є протрактоване. Якщо сприймати цю норму буквально, – призовникам забороняється вихід з дому. Тому що "виїзд з місця проживання" – вихід за межі своєї оселі чи своєї приватної території,

– акцентував Дмитро Золотухін.

При цьому адвокат зазначив, що думка Генштабу не змінювалася тричі на день й щоразу з новою версією пояснень.

"Вже вчора зʼявилася інформація про те, що цей лист є скасованим і Генштаб напрацьовує новий проєкт документа, який буде відповідати більш чітко нормам закону. Який він буде й коли зʼявиться наразі невідомо", – підсумував Дмитро Золотухін.

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