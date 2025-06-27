Это создает серьезную угрозу не только для Украины, но и для безопасности всего евроатлантического пространства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНН.

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Сибига оценил объемы военного производства в России

Сибига отметил, что нет сомнений, что Россия планирует расширение агрессии на другие страны Европы.

Они наращивают оборонную промышленность беспрецедентными темпами. И это угрожает не только Украине. Россия сейчас способна производить больше боеприпасов, чем все страны ЕС вместе взятые. Поэтому в интересах наших евроатлантических партнеров – уже сейчас максимально ограничить возможности России производить средства террора и агрессии,

– сообщил Сибига во время пресс-конференции "Fair Play: Как заставить санкции работать".

Он отметил, что Украина благодарна ЕС, который внедряет ограничительные меры, которые охватывают сотни наименований стратегической продукции и тысячи субъектов, способствующих агрессии.

В ближайшее время ожидается принятие 18-го пакета санкций. Прежде всего речь идет об ударе по энергетическим доходам и вторичные санкции против тех, кто помогает агрессорам.

Сибига отметил, что санкции действительно действуют, и не надо верить российской пропаганде. Именно поэтому Россия так сильно стремится санкции отменить или отсрочить.