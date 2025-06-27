Це створює серйозну загрозу не лише для України, а й для безпеки всього євроатлантичного простору. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНН.

Дивіться також Зеленський розповів, скільки зброї виготовляє Україна

Сибіга оцінив обсяги військового виробництва у Росії

Сибіга зазначив, що немає сумнівів, що Росія планує розширення агресії на інші країни Європи.

Вони нарощують оборонну промисловість безпрецедентними темпами. І це загрожує не лише Україні. Росія зараз здатна виробляти більше боєприпасів, ніж усі країни ЄС разом. Тому в інтересах наших євроатлантичних партнерів – вже зараз максимально обмежити можливості Росії виробляти засоби терору та агресії,

– повідомив Сибіга під час пресконференції "Fair Play: Як змусити санкції працювати".

Він зазначив, що Україна вдячна ЄС, який впроваджує обмежувальні заходи, які охоплюють сотні найменувань стратегічної продукції та тисячі суб’єктів, що сприяють агресії.

Найближчим часом очікується ухвалення 18-го пакету санкцій. Насамперед йдеться про удар по енергетичних прибутках і вторинні санкції проти тих, хто допомагає агресорам.

Сибіга зазначив, що санкції справді діють, і не треба вірити російській пропаганді. Саме тому Росія так сильно прагне санкції скасувати або відтермінувати.