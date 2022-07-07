Еще 3 июля российские пропагандисты бравурно сообщали о том, что министр обороны России Сергей Шойгу официально доложил их диктатору владимиру путину о том, что российская армия полностью захватила Луганскую область. Но слова российского министра обороны, и дня не служившего в армии, оказались "несколько преувеличенными".

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3 июля после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. И покинуть город, отошедший под контроль оккупантов. Однако ни о каком полном захвате Луганской области речь не идет. А ведь еще остаются населенные пункты, за которые идут бои. Как и за трассу Лисичанск – Бахмут. Она хоть и простреливается захватчиками, но ими не контролируется.

Утром 7 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что противник пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над Луганской областью. Для этого русские захватчики занимаются перемещением подразделений.

Информацию о том, что бои за Луганскую область продолжаются, подтвердила и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на данные украинской разведки.

"кремль не отказывается от выполнения ни одной из своих стратегических целей в отношении нашего государства. Учитывая масштабы, задачи и сроки проведения так называемой "специальной операции", россия по состоянию на сегодняшний день ведет войну на истощение. В настоящее время основные усилия противника сосредоточены на установлении окончательного контроля над луганской областью, который на данный момент врагом еще не установлен", – подчеркнула Анна Маляр.

Горячие места на фронте

Она отметила, что сейчас едва ли не горячее всего на Славянском, Краматорском и Бахмутском направлениях. Там враг пытается выйти на географические рубежи Донецкой области.

Что касается других важных участков фронта, то на Харьковском и Балаклейском направлении противник будет сдерживать Силы обороны от продвижения в направлении государственной границы. А также постарается удержать контроль над логистическим сообщением из российского Белгорода в оккупированный Купянск.

На Запорожском и Новопавловском направлении не исключается проведение наступательных действий в направлении Запорожья. А также совершение обхода в направлении Большая Новоселка – Покровское. Все это в целях окружения наших подразделений. Именно поэтому в этом направлении подразделения русских оккупационных войск усиливаются пятью батальонными тактическими группами.

Анна Маляр также отметила, что на Криворожском и Николаевском направлениях противник будет пытаться удержать захваченные территории на правом берегу Днепра и проводить диверсионные действия на побережье Одесской и Николаевской областей.

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