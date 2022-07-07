Детали рассказала Анна Маляр – заместитель министра обороны. Она заявила, что соответствующие данные сообщили в ГУР Минобороны Украины.

Заметьте Ударных групп со стороны беларуси пока нет, но есть маркеры нагнетания, – Минобороны

По словам Маляр, очевидно, целью врага является окружение подразделений украинских защитников и защитниц.

Также не исключается, что с этой целью подразделения российских оккупационных войск на указанном направлении усиливаются по меньшей мере 5 БТГ,

– заявила Маляр.

Потери врага

Украинские герои продолжают наносить врагу значительные потери. По состоянию на 7 июля в Генштабе сообщили о 36 650 ликвидированных захватчиках.

Также удалось уничтожить:

танков – 1 602 (+2) единицы;

боевых бронированных машин – 3 797 (+8) единиц;

артиллерийских систем – 815 (+3) единиц;

РСЗО – 247 единиц;

средств ПВО – 107 единиц;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 187 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 667 (+3) единиц;

крылатых ракет – 155 (+2) единиц;

кораблей или катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 665 (+17) единиц;

специальной техники – 66 (+1) единиц.

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