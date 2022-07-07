Деталі розповіла Ганна Маляр – заступниця міністра оборони. Вона заявила, що відповідні дані повідомили у ГУР Міноборони України.

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За словами Маляр, вочевидь, метою ворога є оточення підрозділів українських захисників та захисниць.

Так само не виключається, що з цією метою підрозділи російських окупаційних військ на зазначеному напрямку посилюються щонайменше 5 БТГ,

– заявила Маляр.

Втрати ворога

Українські герої продовжують завдавати ворогу значних втрат. Станом на 7 липня у Генштабі повідомили про 36 650 ліквідованих загарбників.

Також вдалося знищити:

танків – 1 602 (+2) одиниці;

бойових броньованих машин – 3 797 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 815 (+3) одиниць;

РСЗВ – 247 одиниць;

засобів ППО – 107 одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 187 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3) одиниць;

крилатих ракет – 155 (+2) одиниць;

кораблів чи катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2665 (+17) одиниць;

спеціальної техніки – 66 (+1) одиниць.

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