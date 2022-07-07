Деталі розповіла Ганна Маляр – заступниця міністра оборони. Вона заявила, що відповідні дані повідомили у ГУР Міноборони України.
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За словами Маляр, вочевидь, метою ворога є оточення підрозділів українських захисників та захисниць.
Так само не виключається, що з цією метою підрозділи російських окупаційних військ на зазначеному напрямку посилюються щонайменше 5 БТГ,
– заявила Маляр.
Втрати ворога
Українські герої продовжують завдавати ворогу значних втрат. Станом на 7 липня у Генштабі повідомили про 36 650 ліквідованих загарбників.
Також вдалося знищити:
- танків – 1 602 (+2) одиниці;
- бойових броньованих машин – 3 797 (+8) одиниць;
- артилерійських систем – 815 (+3) одиниць;
- РСЗВ – 247 одиниць;
- засобів ППО – 107 одиниць;
- літаків – 217 одиниць;
- гелікоптерів – 187 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3) одиниць;
- крилатих ракет – 155 (+2) одиниць;
- кораблів чи катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2665 (+17) одиниць;
- спеціальної техніки – 66 (+1) одиниць.
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