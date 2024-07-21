В разведке Великобритании отметили, что Москва использует неподготовленные и необученные войска все активнее в войне против Украины.

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Россия использует нерегулярные войска в наступлениях

В британской разведке отметили, что нерегулярные формирования – это войска, которые не входят в состав вооруженных сил, полиции или других органов внутренней безопасности России. Одним из примеров является Добровольческий корпус, созданный в 2023 году и состоящий из более 20 000 резервистов, наемников и бывших заключенных.

Нерегулярные формирования России – это в основном легкие пехотные части, не имеющие артиллерийской и авиационной поддержки, что делает их более уязвимыми, чем регулярные части,

– добавляют эксперты.

Как следствие, за последние девять месяцев эти формирования понесли пропорционально более высокие потери по сравнению с российскими регулярными частями.

Враг отправляет неподготовленные войска в штурм

Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов рассказал в эфире телемарафона, кто из россиян воюет в Харьковской области. Военный отметил, что из всех данных, которые имеются, в том числе после опросов военнопленных со стороны врага, все эти люди, это в основном те, кто не менее 2 недели, не более 6 недель пришел после базовой военной подготовки на территории России сразу на фронт.

Их определенным образом промывают, им не рассказывают всю реальную ситуацию, которая на переднем крае, им не рассказывают то, как наносят поражений Вооруженные силы Украины и 3 отдельная штурмовая бригада. И в прямом смысле они (россияне – 24 Канал) идут на убой,

– сказал Кудряшов.

Как пояснил заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады, противник понимает, что он находится на территории Украины, реализует террористические атаки, что он захватывает нашу землю. Но все же россияне толпами в формате штурмовых отделений, рот, пытаются штурмовать передний край. Такая картинка есть по всему участку фронта в Харьковской области.