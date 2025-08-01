В материале он фактически призывает к геноциду украинцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко.

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Как российские пропагандисты призывают к уничтожению украинцев?

Статья, называется "Другого варианта нет: живым в Украине не должен остаться никто", пытается поставить под сомнение положительную оценку украинской армии, которую высказывают западные издания. Пропагандист искажает реальность, заявляя, что ВСУ якобы не соответствуют западным характеристикам как одной из ведущих армий Европы. Для этого он оперирует "проблемами" в армии Украины, а также озвучивает классические кремлевские штампы.

В частности, украинских военных автор называет "лабораторными крысами", повторяя тезис о том, что Украина – это якобы "испытательный полигон" для западного оружия, а украинцы – лишь "пешки" США и Европы.

На этот вброс отреагировал руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.

Чистая сурковщина и примитивная, недосягаемая имперщина,

– написал он в Telegram.

Коваленко также отметил необходимость демонтажа путинского режима, в частности путем предоставления права на независимость этническим меньшинствам и регионам России. Среди таких он назвал Татарстан, Дагестан, Саху и другие. Другим сценарием он видит силовое вмешательство в случае агрессии России против стран Балтии, что Москва совместно планирует с Пхеньяном.