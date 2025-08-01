В матеріалі він фактично закликає до геноциду українців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Коваленка.

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Як російські пропагандисти закликають до знищення українців?

Стаття, що називається "Іншого варіанту немає: живим в Україні не має залишитися ніхто", намагається поставити під сумнів позитивну оцінку української армії, яку висловлюють західні видання. Пропагандист перекручує реальність, заявляючи, що ЗСУ нібито не відповідають західним характеристикам як однієї з провідних армій Європи. Для цього він оперує "проблемами" в армії України, а також озвучує класичні кремлівські штампи.

Зокрема, українських військових автор називає "лабораторними щурами", повторюючи тезу про те, що Україна – це нібито "випробувальний полігон" для західної зброї, а українці – лише "пішаки" США та Європи.

На цей вкид відреагував керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Чиста сурковщина та примітивна, недосяжна імперщина,

– написав він у Telegram.

Коваленко також наголосив на потребі демонтажу путінського режиму, зокрема шляхом надання права на незалежність етнічним меншинам і регіонам Росії. Серед таких він назвав Татарстан, Дагестан, Саху та інші. Іншим сценарієм він бачить силове втручання у разі агресії Росії проти країн Балтії, що Москва спільно планує з Пхеньяном.