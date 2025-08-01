Що замислив Трамп?

Зараз президент США Дональд Трамп веде серйозну геополітичну гру з Пекіном. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

До теми Трамп нарешті переходить до дій

Росія у цій грі є для Трампа інструментом тиску на Китай. Саме тому Трамп говорить про запровадження санкцій проти Китаю, з яким зараз веде непрості переговори. Основний мотив, чому Трамп заявив про зменшення дедлайну – це прискорення підписання торгівельної угоди з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Можливо, Трампу будуть цікаві і безпекові питання, але наміри Китаю посилювати свою присутність в Індо-тихоокеанському регіоні і тримати під контролем Росію – очевидні. Трамп їм перешкодити не може, і він вже це зрозумів. Проєкт американського президента "відірвати Росію від Китаю" провалився.

Саме тому Трамп вирішив, що настав час, коли треба робити якісь інші дії. Однак ці дії не будуть спрямовані безпосередньо проти Росії. Дедлайн виставлений насправді для Китаю. Кінцевим бенефіціаром війни Росії проти України та дестабілізації ситуації у Європі є саме Китай.

Наголошу на тому, що росіяни активно з 2013 року намагаються перебрати під контроль Луганську та Донецьку області, а тепер ще й Запорізьку. Це саме той регіон, де є дуже багато рідкісноземельних металів, від яких критично залежить промисловість у всьому світі. Навіть продовження угоди з Китаєм було обумовлене неможливістю США на цьому етапі відмовитися від імпорту рідкісноземів з Китаю.

Чому Росія відкидає ультиматум?

Росія готова до посилення санкцій, бо Китай її запевнив у підтримці. Чимало контактів відбувалося між Москвою та Пекіном. На переговори часто їздять Сергій Лавров, Сергій Шойгу, Дмитро Медведєв, яким вдалося заручитися підтримкою Китаю. Пекін вже зробив заяву, що не боїться санкцій і буде продовжувати співпрацю з Росією.

Публічно про санкційний тиск на Китай говорили й раніше, ще за часів президентства Джо Байдена. Неодноразово США погрожували Пекіну тиском і закликали припинити співпрацю з Росією. Водночас Китай після початку повномасштабного вторгнення говорив, що не підтримує санкції проти Росії, бо вони не погоджені в ООН. Тому тут швидше треба говорити про готовність до санкцій обох країн.

Що буде після дедлайну Трампа?

Я не бачу зараз якихось передумов, що Росія зупиниться, чи Трамп стане дуже жорстким щодо Китаю і Кремля після 9 серпня. Річ у тому, що у Трампа є приваблива маржа для маневру. Він може сказати, що США запроваджують санкції, але проти Китаю вони почнуть діяти через 3 – 4 місяці чи взагалі через пів року.

Цей час Трамп буде використовувати для того, щоб далі торгуватися з Китаєм. Водночас Пекін розумітиме, які наслідки для нього матимуть такі мита. А ми, своєю чергою, будемо просто спостерігати за цією тяганиною.

Серед важливого варто зазначити ескалацію у відносинах Москви та Вашингтону. З Пекіном Трамп наразі не поспішає посилювати конфлікт, хоча і погрожує митами. Та враховуючи те, що сьогодні середні мита для Китаю становлять близько 50%, а будуть 100% – то Китай до цього теоретично готовий. Введення мит також буде для Китаю приводом погрожувати Європі і США підтримкою військової ескалації Росії на країни Балтії та китайською ескалацією на Тайвань.

Те, що зараз відбувається, – це прелюдія до Третьої світової, яка, як на мене, вже триває, але театр бойових дій може суттєво розширитися. Невипадково у Європі говорять, що очікують напад у 2027 році.

Ми почуємо, ще низку заяв про те що десь колись введуть мита, але конкретних кроків, які б засвідчували серйозну готовність Трампа допомогти Україні, я не передбачаю. Так, Трамп готується постачати до України зброю, але виключно завдяки європейцям. Європейці, своєю чергою, не поспішають витрачати гроші. Так, створений фонд SAFE вже отримує заявки на кредитування певними країнами, навіть Угорщина готова брати там гроші для закупівлі озброєння, частина з якого буде йти в Україну, однак цей процес не буде швидкий.

Нам потрібен час, щоб втриматися. Ситуація непроста, але вона непроста і для росіян. Головне питання в тому – наскільки сильною підтримкою для Росії буде Китай? Ми це побачимо згодом.