Мне кажется, они понимают, что захватить всю Украину и дойти до Киева, Одессы, Львова – им никогда не удастся. Об этом в эфире 24 канала заявил публицист Андрей Пионтковский.

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Он озвучил, какой теперь может быть план у россиян. Пока в полном объеме не пришло западное оружие, они стремятся захватить как можно больше территорий. К примеру, сейчас хотят взять Славянск и Краматорск.

"Потом хотят оживить всю западную агентуру, провалившуюся 16 июня. Опять тех же – Макрона, Шольца и всех остальных", – рассказал Андрей Пионтковский.

Попробовать с помощью запада навязать какой-то новый договор, где у Путина останется Донбасс и еще немного от Херсонской и Запорожской области. Тогда объявить своему народу победу,

– подытожил Андрей Пионтковский.

По его мнению, они так громко праздновали "победу" в Лисичанске, потому что это была репетиция. Так они проверяли, можно ли продать такой план через полгода, когда они пытались "за три дня" взять Киев.

"Как оказалось, можно. Однако они не понимают, что украинский народ никогда на это не согласится", – подытожил публицист.

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