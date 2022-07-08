Мені здається, вони розуміють, що захопити всю Україну та дійти до Києва, Одеси, Львова – їм ніколи не вдасться. Про це в ефірі 24 каналу заявив публіцист Андрій Піонтковський.

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Він озвучив, який тепер може бути план в росіян. Поки в повному обсязі не дійшла західна зброя, вони прагнуть захопити як можна більше територій. Наприклад, зараз хочуть взяти Словʼянськ і Краматорськ.

"Потім хочуть оживити всю західну агентуру, яка провалилася 16 червня. Знову тих же – Макрона, Шольца й всіх інших", – розповів Андрій Піонтковський.

Спробувати за допомогою заходу навʼязати якийсь новий договір, де у путіна залишиться Донбас і ще щось трішки від Херсонської й Запорізької області. Тоді оголосити своєму народу перемогу,

– підсумував Андрій Піонтковський.

На його думку, вони так гучно святкували "перемогу" в Лисичанську, бо це була репетиція. Так вони перевіряли, чи можна продати такий план через пів року, коли вони намагалися "за три дні" взяти Київ.

"Як виявилося, можна. Проте вони не розуміють, що український народ ніколи на це не погодиться", – підсумував публіцист.

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