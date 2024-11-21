Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, добавив, что в окружении Путина еще остается министр обороны Андрей Белоусов. В условиях войны это принципиально важная должность и на ней также "ястреб".

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Какие силы сейчас преобладают в Кремле

Стоит заметить, что Белоусов ранее был первым вице-премьером и отвечал за экономические вопросы. Поэтому перевод на должность главы минобороны несколько сузил его возможности. Новым секретарем Совбеза стал Сергей Шойгу, которому пророчат судьбу его заместителей. Им предъявили обвинения в коррупции и посадили в тюрьму.

Путин им не доволен. Сегодня Совбез "шатается", а единого "кабинета", где можно встретиться и сформировать хоть какой-то масштабный курс – нет. Генералами руководит Игорь Сечин, он возглавляет крупную нефтяную компанию, имеет влияние, но это все равно не позволяет ему давать указания вице-премьерам,

– заметил Аббас Галлямов.

Из кабинета Патрушева так можно было делать, но не из кабинета Сечина. Все это локальные возможности, которые не позволяют создать систему. Поэтому сейчас "система ястребов" выглядит разобрано, неупорядоченно. Лагерь технократов, который является более прагматичным и готов умеренно отступать в некоторых вопросах, сейчас преобладает.

Справочно! "Ястребами" называют сторонников жесткой линии руководства страной, сторонников силовых методов, активизации войны, отказа от переговоров. Технократы – это представители политического типа, в котором главный акцент делается на навыках, специализации, они пытаются дистанцироваться от определенного политического представительства или идеологии.

"Ястребы" хотят идти в бой, а технократы не готовы умирать. Они пришли, чтобы воровать и наслаждаться жизнью. Эти люди сейчас "на коне", но надо понимать, что по каждому вопросу Путин может принять "ястребиное" решение. Поэтому нельзя сказать, что технократы победили,

– добавил политтехнолог.

Однако после победы Дональда Трампа технократы несколько изменили свои мысли. Они почувствовали силу и хотят двигаться вперед, но, скорее всего, это временное положение дел. Исключение может произойти, если будет ощутимое продвижение россиян на фронте, отвоевание Курской области. В таком случае технократы также станут "ястребами".

Но как только поражение России станет очевидным, в Кремле сразу заговорят об уступках и отказе от войны. Эти две категории политиков уже начинают перекладывать ответственность друг на друга.