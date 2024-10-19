Кроме того, за 19 октября россияне совершили более 3000 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам. Об этом говорится в вечернем обзоре фронта от Генштаба.

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Какова ситуация на Харьковском направлении

На Харьковском направлении за 19 октября Россия 6 раз атаковала украинские оборонительные рубежи вблизи Старицы и Волчанска. В то же время враг там понес потери: 74 человека убитыми и ранеными, 2 уничтожены единицы автомобильной техники и 25 БпЛа.

На Купянском направлении российская армия 16 раз штурмовала вблизи Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Силы обороны отбили все российские атаки.

"Также захватчики нанесли авиационный удар по Купянску", – добавили в Генштабе.

Россияне 16 раз штурмовали Купянское направление: смотрите на карте

Какова ситуация на Донецком направлении

На Лиманском направлении в течение 19 октября российская армия 10 раз атаковала позиции ВСУ у Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки, но получили жесткий отпор. По состоянию на вечер 19 октября там продолжалось еще одно боестолкновение. Кроме того, под ударами авиации России была Новоегоровка и Терны.

На Лиманском направлении Россия осуществила 10 атак: смотрите на карте

На Северском направлении Россия активных действий не проводила. Но в этот день были нанесены удары КАБами по Северску и Резниковке, а также осуществлены обстрелы позиций ВСУ.

На Краматорском направлении ВСУ остановили 3 наступательные действия врага у Андреевки, Предтечиного и Ступочек. Генштаб сообщает, что ситуация там контролируемая.

На Торецком направлении Россия 4 раза атаковала позиции ВСУ у Торецка, Щербиновки и в направлении Александро-Шультино. По состоянию на вечер 19 октября 2 боестолкновения еще продолжались. Кроме того, оккупанты в течение дня удары по районам Торецка и Катериновки.

19 октября на Покровском направлении оккупанты 24 раза штурмовали у Миролюбовки, Луча и Селидово. Там по состоянию на вечер этих суток еще продолжалось 7 атак.

Противник несет значительные потери – сегодня (19 октября – 24 Канал) на этом направлении было обезврежено 214 оккупантов, 97 из них – безвозвратно. Также уничтожен автомобиль, четыре мотоцикла и противотанковый ракетный комплекс врага,

– отметили в Генштабе о потерях России на этом направлении.

Горячее всего 19 октября было на Кураховском направлении, где при поддержке авиации россияне 50 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Звездного, Новодмитровки, Желанного Второго, Горняка, Георгиевки, Максимильяновки, Антоновки и Катериновки. По уточненной информации, вечером 19 октября там до сих пор шли 17 боестолкновений.

Горячее всего на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении россияне 4 раза наступали неподалеку Новоукраинки и Богоявленки. К счастью, там ВСУ все атаки отбили.

Какова ситуация на южных направлениях

На Ореховском направлении Россия пыталась продвинуться возле Малой Токмачки. Там Силы обороны отбили 2 штурма.

Оккупант нанес авиационный удар по Запорожью, пострадали гражданские жители областного центра,

– добавили в Генштабе.

На Приднепровском направлении оккупанты 6 раз потерпели поражение при попытках атаковать оборонительные рубежи украинских воинов.

Россияне несколько раз атаковали Приднепровское направление: смотрите на карте