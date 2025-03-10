Российское управление в армии, по его словам, развивается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью командира 1-й роты 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Мося" для ТСН.

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Как россияне меняют тактику боя

Сейчас стараются не завязываться в городские бои. У них и так потери колоссальные, а в населенных пунктах у них потери еще больше. Тактика у них чрезвычайно простая. Они малыми пехотными группами атакуют по линии фронта. Пробуют нащупать какое-то слабое место. Где получается провалить – они туда начинают усиливать натиск и продавливать подразделения,

– пояснил он в интервью

Несмотря на значительные потери, российская армия совершенствует систему управления.

"Я сказал бы, что развивается их управление, оно стало более профессиональным. Их штатная структура им помогает в этом, потому что она более подходящая для современных боевых действий. Они быстро обучаются, все анализируют. Они не стесняются использовать наш опыт и масштабировать его. Управление у них бесспорно растет, но качество пехоты у них наоборот просело. Они начинают пренебрегать подготовкой своих бойцов и отправляют их практически без подготовки на боевые задачи", – отметил он.

По наблюдениям военного, для россиянина от момента подписания контракта до гибели или попадания в плен на войне в Украине в среднем проходит три недели.