ССО нанесли успешные удары по объектам врага на оккупированных территориях Донецкой области

Силы специальных операций нанесли удары по объектам противника на ВОТ Донецкой области. Для ударов использовали дроны FP-2.

Среди пораженных объектов склад боеприпасов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ССО.

Какие объекты оккупантов поразили ССО?

В ночь на 6 января подразделения "front strike" Сил специальных операций осуществили поражение целей противника на ВОТ Донецкой области с использованием ударных дронов FP-2.

В Селидово поражен логистический склад 55 ОМСБр РФ. В Горном был нанесен удар по складу боеприпасов и материально-технических средств одного из подразделений 51-й общевойсковой армии России.

"Силы специальных операций продолжают наносить непропорциональные поражения российской армии, подрывая ее наступательные возможности и потуги", – отметили в ССО.

В Генштабе ВСУ добавили, что этой ночью были нанесены успешные удары по пунктам управления БпЛА в Покровском районе Донецкой области.

