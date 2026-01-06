ССО нанесли успешные удары по объектам врага на оккупированных территориях Донецкой области
- ССО нанесли удары по объектам врага на оккупированных территориях Донецкой области, используя дроны FP-2.
- Поражены логистический склад в Селидово и склад боеприпасов в Горном, а также пункты управления БпЛА в Покровском районе.
Силы специальных операций нанесли удары по объектам противника на ВОТ Донецкой области. Для ударов использовали дроны FP-2.
Среди пораженных объектов склад боеприпасов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ССО.
Смотрите также "Расплата неизбежна": ССО показали короткий фильм о деятельности Движения сопротивления в Донецкой области
Какие объекты оккупантов поразили ССО?
В ночь на 6 января подразделения "front strike" Сил специальных операций осуществили поражение целей противника на ВОТ Донецкой области с использованием ударных дронов FP-2.
В Селидово поражен логистический склад 55 ОМСБр РФ. В Горном был нанесен удар по складу боеприпасов и материально-технических средств одного из подразделений 51-й общевойсковой армии России.
"Силы специальных операций продолжают наносить непропорциональные поражения российской армии, подрывая ее наступательные возможности и потуги", – отметили в ССО.
В Генштабе ВСУ добавили, что этой ночью были нанесены успешные удары по пунктам управления БпЛА в Покровском районе Донецкой области.
Ранее ССО уже били по ТОТ
Украинские защитники атаковали склад "Шахедов" и понтонную переправу на временно оккупированных территориях Донецкой области.
В Луганской области воины ударили по месту расположения ремонтного подразделения из состава 1435 мотострелкового полка.