Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Сырского для "Радио Байрактар".

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Надо просто идти и побеждать, – Сырский

Сырский призвал выполнить свой конституционный долг.

"Не надо сомневаться, а надо выполнить свой конституционный долг", – сказал он в интервью.

Главнокомандующий добавил, что сейчас военнослужащие могут выбрать, где и кем служить.

У нас настолько сейчас гибкая и демократическая система, что ты можешь даже выбрать ту часть и даже ту специальность, к которой имеешь способности, навыки или опыт... Поэтому не надо бояться, надо просто идти и побеждать,

– добавил Сырский.

Он, к слову, также считает, что к войне нужно было готовиться раньше и выделить на это время, а также – подготовить население.

"Усилить патриотическое воспитание, чтобы люди тогда уже знали о том, что впереди могут быть серьезные испытания, и что большая война не за горами", – отметил главнокомандующий.