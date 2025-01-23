С главнокомандующим общались журналисты проекта "База" от радио "Байрактар". Главные заявления Александра Сырского 24 Канал собрал в этом материале.
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Главнокомандующий ВСУ считает, что в военное время нужна цензура
По словам Сырского, некоторые ограничения в высказываниях и публикациях во время войны закреплены в Законе Украины о правовом режиме военного положения. Эти запреты, по мнению главнокомандующего, являются необходимыми.
Есть чувствительная информация, которую нельзя распространять. Но надо информировать общество, надо рассказывать о реальном состоянии, чтобы люди понимали, что война рядом с нами,
– сказал Александр Сырский.
К войне нужно было готовиться серьезнее
На вопрос "Что бы вы посоветовали себе в прошлом" Александр Сырский ответил, что понял, что до войны нужно было выделить время, чтобы лучше подготовиться. Также надо было еще несколько лет назад подготовить население.
Усилить патриотическое воспитание, чтобы люди тогда уже знали о том, что впереди могут быть серьезные испытания, и что большая война не за горами,
– отметил главнокомандующий.
Не надо сомневаться, идти ли в армию, – Сырский
По словам главнокомандующего ВСУ, граждане должны выполнять свой конституционный долг. Он отметил, что в армии сейчас гибкая и демократическая система, благодаря которой человек может выбрать часть и специальность, которые ему подходят. Для этого в Украине работают рекрутинговые центры ВСУ.
Как Александр Сырский планирует операции
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что планирование операций Сил обороны базируется на информации, полученной от военных, и происходит круглосуточно. Он, частности, подчеркнул важность адекватного реагирования на изменения в обстановке и постоянного мониторинга состояния боеспособности войск.
Почему не сообщаются детали операций
Главнокомандующий отметил, что перевод войск на другие позиции многие считают "предательством". Но такие решения командования принимаются не просто так. А более подробно об этом разглашать нельзя, ведь тогда и враг будет знать о планах ВСУ.
Такие действия приносят нам не просто существенный вред, а от этих действий, распространения этой информации, часто мы теряем людей, что для нас просто недопустимо. Каждый солдат у нас на вес золота, это я буду повторять много раз,
– отметил Сырский.
Самые тяжелые бои за время российско-украинской войны
Александр Сырский отметил, что дни, когда происходили бои за Дебальцево во времена АТО и битва за Лисичанск были самыми тяжелыми в российско-украинской войне.
С 2022 года особенно тяжелыми, как считает Сырский, были именно бои за Лисичанск, ведь россияне наступали большими батальонами на бронетехнике. Интенсивно враги атаковали у Лисичанского НПЗ, прорывались через оборону. ВСУ, в частности 54 бригада, тогда смогли уничтожить много российских военных и стабилизировать ситуацию.
Сырский рассказал о потерях ВСУ во время Харьковской операции
Когда ВСУ переправились через реку Оскол, начались ожесточенные бои с оккупантами. Украинская армия имела потери в вооружении.
Сколько было пройдено территории, сколько было освобождено населенных пунктов, ну люди действительно день–ночь воевали и они были истощены. Еще и техники не было. Ну и знаете, что там постоянная проблема у нас была с боеприпасами. Вот все это привело к тому, что просто было нужно время, чтобы перегруппироваться и пополнить потери,
– сказал Александр Сырский.
Сырский вспомнил моменты обороны Киева
Александр Сырский был руководителем обороны Киева в начале полномасштабного вторжения. Бои за Мощун он назвал самым тяжелым моментом обороны столицы. Тогда ВСУ разрушили 2 переправы, что сделало невозможным реализацию худших сценариев войны, и все же смогли выбить оккупантов из Киевской области.
Тогда противник ночью планировал переправить как минимум батальон. Было большое количество техники, было возведено 5 понтонно-мостовых переправ через Ирпень. Противник готовился преодолеть Ирпень и перейти к широкомасштабным боевым действиям в Мощуне,
– вспомнил главнокомандующий.
Сырский всегда чувствовал, что будет война
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский всегда чувствовал, что в Украине будет война. Но нападения со стороны России не ожидал.
Было такое ощущение всю жизнь, что когда-то будет война. Ну что не может быть так, что ты, будучи офицером и командуя различными частями, соединениями, ты не примешь участие в боевых действиях,
– сказал он.
Главнокомандующий рассказал, что нужно для планирования операций
Главнокомандующий отметил, что для успешных операций мало только знаний, полученных в военных училищах. Обстановка постоянно меняется, поэтому военные также должны оперативно реагировать на изменения.
Надо исходить из реальной обстановки, надо изучать врага, знать его слабые стороны, знать свои преимущества,
– добавил главнокомандующий.
Сырский сделал выводы после полугода Курской операции
Главнокомандующий ВСУ сделал несколько выводов о работе Сил обороны. По его словам:
- нельзя недооценивать врага;
- надо учиться учиться воевать, побеждать и делать выводы из собственных ошибок;
- нужно, чтобы ВСУ приобрели преимущество в технике, потому что в первую очередь победа приобретается качеством и технологиями. Это, в частности, дает возможность сохранить жизнь военнослужащих;
- украинские бойцы должны быть готовы не только к обороне, но и к наступлениям.
Курское наступление – успешная операция ВСУ в 2024 году
По словам Сырского, 2024 год пришел в условиях постоянных активных действий противника. ВСУ держали оборону и противостояли врагу. Одним из успехов прошлого года главнокомандующий назвал наступательную операцию на Курском направлении.
Это значительно мотивировало и наш особый состав, наших военнослужащих. И значительно подняло настроение не только в наших войсках, а еще и в обществе. И дало нам надежду на то, что это наступление будет не последнее,
– говорит Александр Сырский.