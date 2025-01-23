По словам Сырского, некоторые ограничения в высказываниях и публикациях во время войны закреплены в Законе Украины о правовом режиме военного положения. Эти запреты, по мнению главнокомандующего, являются необходимыми.

Есть чувствительная информация, которую нельзя распространять. Но надо информировать общество, надо рассказывать о реальном состоянии, чтобы люди понимали, что война рядом с нами,

– сказал Александр Сырский.