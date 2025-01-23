За словами Сирського, деякі обмеження у висловлюваннях та публікаціях під час війни закріплені в Законі України про правовий режим воєнного стану. Ці заборони, на думку головнокомандувача, є необхідними.

Є чутлива інформація, яку не можна розповсюджувати. Але треба інформувати суспільство, треба розказувати про реальний стан, щоб люди розуміли, що війна поруч з нами,

– сказав Олександр Сирський.