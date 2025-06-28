06:00, 28 июня

Представитель Службы внешней разведки Олег Александров отметил, что сейчас Россия наращивает способности своего военно-промышленного комплекса, а для этого нужно сырье для взрывчатых веществ и высокотехнологичное оборудование, в частности, станки.

Среди схем, которые агрессор использует для поставки необходимых компонентов, разведка выделяет продажу продукции через компании-посредники.

То есть компания за рубежом продает товар российской фирме, которая не связана напрямую с военной сферой, а та уже перепродает его какому-нибудь оборонному заводу в России. Мы имеем на контроле более 60 таких компаний в России,

– заявил Александров.

Отметил, что Служба внешней разведки постоянно выявляет новые схемы, идентифицирует участников, анализирует маршруты и логистику, изучает, как проходят расчеты.

В то же время представитель отметил, что многие товары, которые поставляются в Россию, не попадают под действие экспортного контроля. То есть формально их не считают ни военными, ни двойного назначения.