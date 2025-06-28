О последствиях российских атак, ситуацию на фронте, а также о главных событиях общественно-политической жизни 28 июня, сообщает 24 Канал.
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Главные новости за сутки 28 июня
Россия ударила по Одессе
Ночью Россия ударила по 21-этажному дому в Одессе.
В результате попадания возник пожар на 7, 8 и 9 этажах. Люди оказались заблокированными в квартирах. Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются.
Под завалами нашли тела семейной пары. В настоящее время известно о 4 пострадавших, среди которых двое детей.
Трамп доволен Путиным
По мнению Трампа, Путин 27 июня сделал несколько "очень хороших заявлений".
Путин уважает нашу страну. Си и Ким тоже уважают нашу страну. В прошлом году они нас не уважали,
– заявил Дональд Трамп.
Нейтральные страны поддерживают ВПК России
Представитель Службы внешней разведки Олег Александров отметил, что сейчас Россия наращивает способности своего военно-промышленного комплекса, а для этого нужно сырье для взрывчатых веществ и высокотехнологичное оборудование, в частности, станки.
Среди схем, которые агрессор использует для поставки необходимых компонентов, разведка выделяет продажу продукции через компании-посредники.
То есть компания за рубежом продает товар российской фирме, которая не связана напрямую с военной сферой, а та уже перепродает его какому-нибудь оборонному заводу в России. Мы имеем на контроле более 60 таких компаний в России,
– заявил Александров.
Отметил, что Служба внешней разведки постоянно выявляет новые схемы, идентифицирует участников, анализирует маршруты и логистику, изучает, как проходят расчеты.
В то же время представитель отметил, что многие товары, которые поставляются в Россию, не попадают под действие экспортного контроля. То есть формально их не считают ни военными, ни двойного назначения.