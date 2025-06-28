Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті, а також про головні події суспільно-політичного життя 28 червня, повідомляє 24 Канал.

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Головні новини за добу 28 червня