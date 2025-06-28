Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті, а також про головні події суспільно-політичного життя 28 червня, повідомляє 24 Канал.

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Головні новини за добу 28 червня

06:07, 28 червня

Росія вдарила по Одесі

Вночі Росія вдарила по 21-поверховому будинку в Одесі.

Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

Під завалами знайшли тіла сімейної пари. На цей час відомо про 4 постраждалих, серед яких двоє дітей.

06:03, 28 червня

Трамп задоволений Путіним

На думку Трампа, Путін 27 червня зробив кілька "дуже гарних заяв".

Путін поважає нашу країну. Сі і Кім теж поважають нашу країну. Минулого року вони нас не поважали,
– заявив Дональд Трамп.

06:00, 28 червня

Нейтральні країни підтримують ВПК Росії

Представник Служби зовнішньої розвідки Олег Олександров зазначив, що наразі Росія нарощує спроможності свого військово-промислового комплексу, а для цього потрібна сировина для вибухових речовин і високотехнологічне обладнання, зокрема, верстати.

Серед схем, які агресор використовує для постачання необхідних компонентів, розвідка вирізняє продаж продукції через компанії-посередники.

Тобто компанія за кордоном продає товар російській фірмі, яка не пов'язана напряму з військовою сферою, а та уже перепродає його якому-небудь оборонному заводу у Росії. Ми маємо на контролі понад 60 таких компаній у Росії,
– заявив Олександров.

Наголосив, що Служба зовнішньої розвідки постійно виявляє нові схеми, ідентифікує учасників, аналізує маршрути й логістику, вивчає, як проходять розрахунки.

Водночас представник зауважив, що багато товарів, які постачаються до Росії, не потрапляють під дію експортного контролю. Тобто формально їх не вважають ані військовими, ані подвійного призначення.