Кадры по учениям показали в Министерстве обороны Великобритании. Там показали видео тренировок.

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Украинские военные учатся в Британии

Украинские военные прибыли в Великобританию в рамках новой военной программы под руководством Британии,

– сообщили в министерстве.

Там также показали, как происходит обучение военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

В Минобороны Британии показали, как тренируются украинские бойцы: смотрите видео

В Минобороны Великобритании заявили, что обучение даст новобранцам-добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки эффективного ведения боевых действий на передовой.

Кратко об обучении бойцов ВСУ

9 июля стало известно, что 10 тысяч украинских военнослужащих уже прибыли в Великобританию. Там они будут учиться на территории Минобороны.

Известно, что учения в основном будут направлены на помощь Украине восстановить силы, усилить сопротивление россии.

Стоит вспомнить, что в течение 2015-2022 годов в Великобритании училось ориентировочно 22 тысяч украинских военнослужащих.

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